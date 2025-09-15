  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

15/09/2025 08:12

君實生物（０１８７７）股東上海檀英及一致行動人減持７１２萬…

　　《經濟通通訊社１５日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）公布，股東上
海檀英通知，上海檀英及其一致行動人ＬＶＣ　Ｆｕｎｄ　ＩＩ、ＬＶＣ　
Ｒｅｎａｉｓｓａｎｃｅ　Ｆｕｎｄ共減持約７１２萬股，佔１﹒０５％股權。
　
　　該集團指，他們持股由約８８３３﹒８４萬股減少至約８１２１﹒８萬股，持股由
８﹒９６％減少至７﹒９１％，因基金期限與流動性資金安排而減持股份。（ｗｈ）

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處