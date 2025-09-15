君實生物（０１８７７）股東上海檀英及一致行動人減持７１２萬…

《經濟通通訊社１５日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）公布，股東上
海檀英通知，上海檀英及其一致行動人ＬＶＣ Ｆｕｎｄ ＩＩ、ＬＶＣ
Ｒｅｎａｉｓｓａｎｃｅ Ｆｕｎｄ共減持約７１２萬股，佔１﹒０５％股權。
該集團指，他們持股由約８８３３﹒８４萬股減少至約８１２１﹒８萬股，持股由
８﹒９６％減少至７﹒９１％，因基金期限與流動性資金安排而減持股份。（ｗｈ）
15/09/2025 08:12
