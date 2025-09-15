  • 會員
AH股新聞

15/09/2025 08:12

四川成渝（００１０７）城北高速收費期限將屆滿，佔通行費收入…

　　《經濟通通訊社１５日專訊》四川成渝高速公路（００１０７）（滬：６０１１０７）公布
，於上周五（１２日）進行投資者關係活動，該集團指城北出口高速於本周三（１７日）收費期
限屆滿，去年度通行費收入約１億元（人民幣．下同），佔去年度通行費收入總額比重較小，收
費期限屆滿不會對業績產生重要影響。至於成樂改擴建項目還在修建過程中，預計今年不會通車

　
　　另外，該集團指，２０２３至２０２５年度現金分紅比例不低於６０％，該分紅政策目前保
持穩定，暫無提高分紅比例的新規劃。
　
　　該集團指，已制定措施應對部分運營路段收費陸續到期，包括快速推進成樂及成雅擴容項目
建設，提升道路通行能力，延長收費期限，持續帶來穩定通行費收入。此外，該集團將持續降本
增效，增強盈利能力。被問及成雅改擴建項目組成聯合體，該集團指，為控制資本開支，項目估
算總投資約２８５﹒４８億元，項目資本金為總投資的２０﹒２％，即約５７﹒６７億元，其中
集團出資約４９﹒０２億元，佔比８５％，同時發揮聯合體優勢，因項目涉及多個複雜環節，單
一企業難以高效覆蓋全鏈條需求。（ｗｈ）

