15/09/2025 08:05

天岳先進（０２６３１）超額配股權獲悉數行使發７１６萬Ｈ股，…

　　《經濟通通訊社１５日專訊》天岳先進（０２６３１）（滬：６８８２３４）公布，超額配
股權已於昨日獲保薦人兼整體協調人本身及代表國際包銷商悉數行使，涉及合共７１６﹒１８萬
股Ｈ股，以每股Ｈ股發售價計，額外集資約３﹒０７億元。
　
　　該集團指，超額配發股份佔全球發售股份總數約１５％，令全球發售Ｈ股佔總股本由１０％
升至擴大後股本約１１﹒３３％，仍符合上市規則。（ｗｈ）

