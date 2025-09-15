  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

15/09/2025 07:52

《滬╱深股通》寒武紀為滬股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１５日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（１２日）「滬股通」及
「深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寒武紀　　（６８８２５６）　　５８５２﹒２７
　　工業富聯　（６０１１３８）　　３９３１﹒１９
　　海光信息　（６８８０４１）　　３３１７﹒７７
　　兆易創新　（６０３９８６）　　２１４１﹒６４
　　北方稀土　（６００１１１）　　１６８１﹒２４
　　恒瑞醫藥　（６００２７６）　　１６２２﹒６２
　　紫金礦業　（６０１８９９）　　１５４７﹒４５
　　貴州茅台　（６００５１９）　　１３３７﹒７９
　　瀾起科技　（６８８００８）　　１３３２﹒４５
　　藥明康德　（６０３２５９）　　１１５２﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　勝宏科技　（３００４７６）　　３９６０﹒５６
　　寧德時代　（３００７５０）　　３７０１﹒２１
　　中際旭創　（３００３０８）　　３４３２﹒６６
　　新易盛　　（３００５０２）　　３２２０﹒３５
　　立訊精密　（００２４７５）　　２７８２﹒４２
　　東方財富　（３０００５９）　　１５９３﹒５３
　　中興通訊　（００００６３）　　１３５８﹒９５
　　滬電股份　（００２４６３）　　１３４５﹒７７
　　比亞迪　　（００２５９４）　　１３１８﹒２３
　　華工科技　（０００９８８）　　１２０６﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

【你點睇？】蘋果發布超薄iPhone Air，市場反應一般，股價跌1.5%。你認為其產品仍物有所值？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處