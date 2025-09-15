《滬╱深股通》寒武紀為滬股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１５日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（１２日）「滬股通」及

「深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

寒武紀 （６８８２５６） ５８５２﹒２７

工業富聯 （６０１１３８） ３９３１﹒１９

海光信息 （６８８０４１） ３３１７﹒７７

兆易創新 （６０３９８６） ２１４１﹒６４

北方稀土 （６００１１１） １６８１﹒２４

恒瑞醫藥 （６００２７６） １６２２﹒６２

紫金礦業 （６０１８９９） １５４７﹒４５

貴州茅台 （６００５１９） １３３７﹒７９

瀾起科技 （６８８００８） １３３２﹒４５

藥明康德 （６０３２５９） １１５２﹒５５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



「深股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

勝宏科技 （３００４７６） ３９６０﹒５６

寧德時代 （３００７５０） ３７０１﹒２１

中際旭創 （３００３０８） ３４３２﹒６６

新易盛 （３００５０２） ３２２０﹒３５

立訊精密 （００２４７５） ２７８２﹒４２

東方財富 （３０００５９） １５９３﹒５３

中興通訊 （００００６３） １３５８﹒９５

滬電股份 （００２４６３） １３４５﹒７７

比亞迪 （００２５９４） １３１８﹒２３

華工科技 （０００９８８） １２０６﹒４３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（以上數字取小數點後兩個位）

