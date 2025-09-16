《駐京專電》習近平：縱深推進全國統一大市場建設，贏得國際競…

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》今日出版的《求是》雜誌發表中共中央總

書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《縱深推進全國統一大市場建設》。文章強調

，建設全國統一大市場，是贏得國際競爭主動權的需要。中國作為全球第二大消費市場，必須把

全國統一大市場建設好，增強從容應對風險挑戰的底氣。



＊明確市場監管行政處罰裁量基準＊



文章指出，縱深推進全國統一大市場建設，基本要求是「五統一、一開放」。「五統一」，

就是統一市場基礎制度，特別是實現產權保護、公平競爭、質量標準等制度的統一；統一市場基

礎設施，打通物流、資金流、信息流，健全現代商貿流通體系；統一政府行為尺度，地方在推動

經濟發展特別是招商引資時，哪些能幹哪些不能幹有明確規矩，不能各行其是；統一市場監管執

法，明確市場監管行政處罰裁量基準，一把尺子量到底；統一要素資源市場，促進自由流動、高

效配置，減少資源錯配和閒置浪費。「一開放」，就是持續擴大開放，實行對內對外開放聯通，

不搞封閉運行。



＊著力整治企業低價無序競爭亂象＊



文章指出，要聚焦重點難點，下決心清除頑瘴痼疾。第一，著力整治企業低價無序競爭亂象

。「內捲」重災區，要依法依規有效治理。更好發揮行業協會自律作用，引導企業提升產品品質

。推動落後產能有序退出。第二，著力整治政府採購招標亂象。重點整治最低價中標、以次充好

、利益勾連等突出問題。規範政府採購和招標投標，加強對中標結果的公平性審查。



著力整治地方招商引資亂象。要制定全國統一的地方招商引資行為清單，明確鼓勵和禁止的

具體行為。加強招商引資信息披露。著力推動內外貿一體化發展。暢通出口轉內銷路徑，提高國

內國際標準一致性，培育一批內外貿優質企業。著力補齊法規制度短板。持續開展規範涉企執法

專項行動。健全有利於市場統一的財稅體制、統計核算制度和信用體系。著力糾治政績觀偏差。

完善高質量發展考核體系和幹部政績考核評價體系。

