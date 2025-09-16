  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

16/09/2025 09:15

《駐京專電》習近平：縱深推進全國統一大市場建設，贏得國際競…

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》今日出版的《求是》雜誌發表中共中央總
書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《縱深推進全國統一大市場建設》。文章強調
，建設全國統一大市場，是贏得國際競爭主動權的需要。中國作為全球第二大消費市場，必須把
全國統一大市場建設好，增強從容應對風險挑戰的底氣。
　
＊明確市場監管行政處罰裁量基準＊
　
　　文章指出，縱深推進全國統一大市場建設，基本要求是「五統一、一開放」。「五統一」，
就是統一市場基礎制度，特別是實現產權保護、公平競爭、質量標準等制度的統一；統一市場基
礎設施，打通物流、資金流、信息流，健全現代商貿流通體系；統一政府行為尺度，地方在推動
經濟發展特別是招商引資時，哪些能幹哪些不能幹有明確規矩，不能各行其是；統一市場監管執
法，明確市場監管行政處罰裁量基準，一把尺子量到底；統一要素資源市場，促進自由流動、高
效配置，減少資源錯配和閒置浪費。「一開放」，就是持續擴大開放，實行對內對外開放聯通，
不搞封閉運行。
　
＊著力整治企業低價無序競爭亂象＊
　
　　文章指出，要聚焦重點難點，下決心清除頑瘴痼疾。第一，著力整治企業低價無序競爭亂象
。「內捲」重災區，要依法依規有效治理。更好發揮行業協會自律作用，引導企業提升產品品質
。推動落後產能有序退出。第二，著力整治政府採購招標亂象。重點整治最低價中標、以次充好
、利益勾連等突出問題。規範政府採購和招標投標，加強對中標結果的公平性審查。
　
　　著力整治地方招商引資亂象。要制定全國統一的地方招商引資行為清單，明確鼓勵和禁止的
具體行為。加強招商引資信息披露。著力推動內外貿一體化發展。暢通出口轉內銷路徑，提高國
內國際標準一致性，培育一批內外貿優質企業。著力補齊法規制度短板。持續開展規範涉企執法
專項行動。健全有利於市場統一的財稅體制、統計核算制度和信用體系。著力糾治政績觀偏差。
完善高質量發展考核體系和幹部政績考核評價體系。

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

九三閱兵的電子戰與信息戰：台海與中美角力中的關鍵力量

16/09/2025 08:06

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處