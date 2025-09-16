  • 會員
16/09/2025 11:25

《駐京專電》農業部：９５％以上村衛生室納入醫保，農村敬老院…

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國務院新聞辦今天上午舉行新聞發布會，
農業農村部副部長麥爾丹．木蓋提在會上表示，當前已有９５％以上的村衛生室納入醫保，農民
群眾在家門口就醫更加方便，還能直接報銷。累計建設農村互助式養老服務設施超過１４萬，農
村敬老院超過１﹒６萬家，老年人也能夠享受到更加多樣的養老服務。
　
　　他又表示，農村自來水普及率達到９４％，老百姓用水更加方便、更有保障。行政村５Ｇ通
達率超過了９０％，寄遞網絡加速下沉，更多的農民群眾在「家門口」就可以寄取快遞。
　
＊規上農產品加工業企業營收近１８萬億＊
　
　　農業農村部部長韓俊則介紹，宜居宜業和美鄉村建設取得新成效。鄉村產業蓬勃發展，全國
規模以上農產品加工業企業營業收入近１８萬億元人民幣，農村人居環境明顯改善，衛生廁所普
及率達到７６％左右，鄉村水電路氣房訊等基礎設施條件大幅改善，農村教育、醫療、養老等公
共服務水平不斷提升。大力推進文明鄉風建設，開展高額彩禮、厚葬薄養等突出問題治理，「村
ＢＡ」「村超」「村晚」等「村字號」文體活動精彩紛呈。

