《港滬深通》港股總市值４８﹒９萬億元，滬深９４﹒５萬億人民幣

《經濟通通訊社１６日專訊》根據香港交易所（００３８８）資料顯示，截至上個交易日
（１５日），港滬深三地證券交易所的市場概況如下：
香港交易所 上海交易所 深圳交易所
主板 創業板 Ａ股 Ｂ股 Ａ股 Ｂ股
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上市公司 ２３３６ ３１４ １６９４ ４１ ２８７１ ３９
（家）
Ｈ股總數 ３８１ １６ － － － －
（隻）
上市非Ｈ股內 １０５８ ５７ － － － －
地企業（隻）
上市證券 １６０４７ ３１４ － － － －
（隻）
總市值 ４８８４１３ ７０９ ５２５４３１ ９３６ ４１７６６５ ５３５
（億元）
流通市值 － － ５０３０６２ ７０２ ３６０９２５ ５３３
（億元）
平均ＰＥ １５﹒６２ ３６﹒８７ １４﹒３１ ９﹒５８ ３０﹒８８ ９﹒５１
（倍）
成交 ２９０３４６ １４５１１７６ １２９２６４５
百萬元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。
