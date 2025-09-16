《神州頭條》財經報章頭版摘要：中美就ＴｉｋＴｏｋ等經貿問題…

《經濟通通訊１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章《縱深推進全國統一大市場建設》

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

９月１６日出版的第１８期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近

平的重要文章《縱深推進全國統一大市場建設》。文章強調，建設全國統一大市場，是黨中央作

出的重大決策，不僅是構建新發展格局、推動高質量發展的需要，而且是贏得國際競爭主動權的

需要。中國作為全球第二大消費市場，必須把全國統一大市場建設好，增強我們從容應對風險挑

戰的底氣。



中美就ＴｉｋＴｏｋ等經貿問題在西班牙馬德里舉行會談

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當地時間９月１４日至１５日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國

財政部長貝森特以及貿易代表格里爾在西班牙馬德里舉行會談。雙方以兩國元首通話重要共識為

引領，就雙方關注的經貿問題進行了坦誠、深入、富有建設性的溝通，就以合作方式妥善解決

ＴｉｋＴｏｋ相關問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。雙方將就相

關成果文件進行磋商，並履行各自國內批准程序。



全面推動北京公募基金高質量發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當前，中國公募基金行業正步入深化改革、提質增效的關鍵階段。公募基金在實現規模增長的同

時，也面臨著提升投資能力、優化客戶體驗、增強投資者信任等重要課題。近日，在北京證監局

指導下，北京證券業協會攜手北京四十餘家公募基金管理人、基金銷售機構、基金評價機構以及

多家主流媒體，共同啟動「北京公募基金高質量發展系列活動」。





《上海證券報》



透視８月經濟「成績單」，工業生產較快增長，消費潛能繼續釋放

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家統計局９月１５日發布的數據顯示，前８個月，中國工業、服務業保持較快增長，市場銷售

和進出口規模繼續擴大，主要生產需求指標增速與１至７月基本相當，經濟增長「穩」的態勢沒

有改變。從８月數據看，工業、投資、消費等數據的同比增速較７月略有回落。專家分析，主要

指標單月同比降幅邊際收窄，呈現企穩跡象。



中美就ＴｉｋＴｏｋ等經貿問題在西班牙馬德里舉行會談

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

雙方以兩國元首通話重要共識為引領，就雙方關注的經貿問題進行了坦誠、深入、富有建設性的

溝通，就以合作方式妥善解決ＴｉｋＴｏｋ相關問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成

了基本框架共識。雙方將就相關成果文件進行磋商，並履行各自國內批准程序。



跨境投融資外匯管理迎來一攬子便利化政策

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

９月１５日，國家外匯管理局發布《關於深化跨境投融資外匯管理改革有關事宜的通知》。《通

知》包括三方面內容：深化跨境投資外匯管理改革、深化跨境融資外匯管理改革和優化資本項目

收入支付便利化政策。





《證券時報》



８月經濟穩中有進顯韌性，轉型升級在持續

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨日發布的８月份經濟數據顯示，國民經濟運行保持總體平穩、穩中有進。國家統計局新聞發言

人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長付凌暉在國新辦新聞發布會上表示，隨著宏觀政策持續

發力，三季度經濟運行穩中有進的發展態勢有望保持。８月份，早稻小幅增產，秋糧播種面積穩

中略增，長勢總體正常，畜牧業生產保持穩定；規模以上工業增加值同比增長５﹒２％，繼續保

持較快增長；服務業生產指數同比增長５﹒６％，增勢好於工業。



外匯局深化跨境投融資改革，取消不得用於購買非自用住宅性質房產限制

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

為擴大高水平開放，國家外匯管理局９月１５日發布《關於深化跨境投融資外匯管理改革有關事

宜的通知》，分別從投資端、融資端和支付便利三個方面提出９條改革措施，包括允許外商直接

投資（ＦＤＩ）項下外匯利潤境內再投資、提高跨境融資便利化額度、便利境外個人境內購房結

匯支付等，自發布之日起實施。



行業自律是產業治理重要抓手

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

在汽車產業向高質量發展的關鍵階段，行業治理的精准度與執行力，直接關系產業鏈的穩定與活

力。９月１５日，中國汽車工業協會發布《汽車整車企業供應商帳款支付規範倡議》，聚焦「

６０天帳期承諾」落地痛點，結合「訂單確認、交付驗收、支付結算、合同期限」等關鍵環節，

構建全流程規範指引。東風、上汽、奇瑞、賽力斯、理想、長安、廣汽、比亞迪等１７家車企迅

速表態將積極落實。（ｅｗ）

