AH股新聞

16/09/2025 08:06

《神州頭條》財經報章頭版摘要：中美就ＴｉｋＴｏｋ等經貿問題…

　　《經濟通通訊１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章《縱深推進全國統一大市場建設》
９月１６日出版的第１８期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近
平的重要文章《縱深推進全國統一大市場建設》。文章強調，建設全國統一大市場，是黨中央作
出的重大決策，不僅是構建新發展格局、推動高質量發展的需要，而且是贏得國際競爭主動權的
需要。中國作為全球第二大消費市場，必須把全國統一大市場建設好，增強我們從容應對風險挑
戰的底氣。
　
中美就ＴｉｋＴｏｋ等經貿問題在西班牙馬德里舉行會談
當地時間９月１４日至１５日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國
財政部長貝森特以及貿易代表格里爾在西班牙馬德里舉行會談。雙方以兩國元首通話重要共識為
引領，就雙方關注的經貿問題進行了坦誠、深入、富有建設性的溝通，就以合作方式妥善解決
ＴｉｋＴｏｋ相關問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。雙方將就相
關成果文件進行磋商，並履行各自國內批准程序。
　
全面推動北京公募基金高質量發展
當前，中國公募基金行業正步入深化改革、提質增效的關鍵階段。公募基金在實現規模增長的同
時，也面臨著提升投資能力、優化客戶體驗、增強投資者信任等重要課題。近日，在北京證監局
指導下，北京證券業協會攜手北京四十餘家公募基金管理人、基金銷售機構、基金評價機構以及
多家主流媒體，共同啟動「北京公募基金高質量發展系列活動」。
　
　
《上海證券報》
　
透視８月經濟「成績單」，工業生產較快增長，消費潛能繼續釋放
國家統計局９月１５日發布的數據顯示，前８個月，中國工業、服務業保持較快增長，市場銷售
和進出口規模繼續擴大，主要生產需求指標增速與１至７月基本相當，經濟增長「穩」的態勢沒
有改變。從８月數據看，工業、投資、消費等數據的同比增速較７月略有回落。專家分析，主要
指標單月同比降幅邊際收窄，呈現企穩跡象。
　
跨境投融資外匯管理迎來一攬子便利化政策
９月１５日，國家外匯管理局發布《關於深化跨境投融資外匯管理改革有關事宜的通知》。《通
知》包括三方面內容：深化跨境投資外匯管理改革、深化跨境融資外匯管理改革和優化資本項目
收入支付便利化政策。
　
　
《證券時報》
　
８月經濟穩中有進顯韌性，轉型升級在持續
昨日發布的８月份經濟數據顯示，國民經濟運行保持總體平穩、穩中有進。國家統計局新聞發言
人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長付凌暉在國新辦新聞發布會上表示，隨著宏觀政策持續
發力，三季度經濟運行穩中有進的發展態勢有望保持。８月份，早稻小幅增產，秋糧播種面積穩
中略增，長勢總體正常，畜牧業生產保持穩定；規模以上工業增加值同比增長５﹒２％，繼續保
持較快增長；服務業生產指數同比增長５﹒６％，增勢好於工業。
　
外匯局深化跨境投融資改革，取消不得用於購買非自用住宅性質房產限制
為擴大高水平開放，國家外匯管理局９月１５日發布《關於深化跨境投融資外匯管理改革有關事
宜的通知》，分別從投資端、融資端和支付便利三個方面提出９條改革措施，包括允許外商直接
投資（ＦＤＩ）項下外匯利潤境內再投資、提高跨境融資便利化額度、便利境外個人境內購房結
匯支付等，自發布之日起實施。
　
行業自律是產業治理重要抓手
在汽車產業向高質量發展的關鍵階段，行業治理的精准度與執行力，直接關系產業鏈的穩定與活
力。９月１５日，中國汽車工業協會發布《汽車整車企業供應商帳款支付規範倡議》，聚焦「
６０天帳期承諾」落地痛點，結合「訂單確認、交付驗收、支付結算、合同期限」等關鍵環節，
構建全流程規範指引。東風、上汽、奇瑞、賽力斯、理想、長安、廣汽、比亞迪等１７家車企迅
速表態將積極落實。（ｅｗ）

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

