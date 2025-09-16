《神州經脈》ＴｉｋＴｏｋ問題中美達共識，中國首躋身聯合國十…

《神州經脈》滬深股市今日走勢反覆，滬指最終小幅收升０﹒０４％報３８６１﹒８７點，

止兩連跌，深成指升０﹒４５％，創業板指揚０﹒６８％。兩市全天成交２﹒３４萬億元（人民

幣．下同），較上個交易日增加６４０億元或２﹒８％。分析人士認為，中美會談釋放積極信號

，但指數在３９００點的高位依然面臨獲利回吐盤的壓力。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１１６３，較上個交易日４時３０分收盤

價升６５點子，創２０２４年１１月５日以來逾十個月新高，全日在７﹒１１３８至

７﹒１１９７之間波動。今日民幣兌一美元中間價報７﹒１０２７，較上個交易日升２９點子，

較市場預測偏強約１３０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 當地時間１５日，中美結束一連兩天在西班牙馬德里舉行的經貿會談，中美就

ＴｉｋＴｏｋ剝離美國業務達成框架協議，美方指協議框架涉及將ＴｉｋＴｏｋ美國業務轉為美

國控制，細節將由美國總統特朗普與國家主席習近平於周五（１９日）通話時敲定。中方公布，

在充分尊重企業意願和市場規律的基礎上，就通過ＴｉｋＴｏｋ美國用戶數據和內容安全業務委

託運營、算法等知識產權使用權授權等方式解決ＴｉｋＴｏｋ問題，達成了基本共識。中國政府

將依法審批ＴｉｋＴｏｋ所涉及的技術出口、知識產權使用權授權等事宜。



２﹒ 美國總統特朗普表示，他將於本周五（１９日）同中國國家主席習近平通話，就中美經貿

團隊在ＴｉｋＴｏｋ問題上達成的基本框架共識作出決定。對於中美領導人是否將在周五通話，

中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，「目前我沒有可以提供的信息」，並強調元

首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。而據哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）引述了解

談判人士稱，如果框架協議最終達成，甲骨文 （Ｏｒａｃｌｅ） 是幫助ＴｉｋＴｏｋ繼續在

美國運營的企業之一。



３﹒ ＱｕｅｓｔＭｏｂｉｌｅ最新發布的２０２５年８月數據顯示，豆包月活躍用戶規模超越

ＤｅｅｐＳｅｅｋ，登頂中國原生ＡＩ Ａｐｐ月活榜首。８月，豆包月活躍用戶規模達

１５７４２萬，環比增長６﹒６％，從第二名升至第一名。曾居首位的ＤｅｅｐＳｅｅｋ，８月

用戶規模雖仍處億級，但因－４﹒０％的環比增速，排名下滑１位。其他選手表現各異，騰訊元

寶以２２﹒４％的高環比增速，穩坐第三，月活規模處於１０００萬－１億量級。



４﹒ 脈脈最新發布的《２０２５年ＡＩ人才流動報告》顯示，２０２５年以來，ＡＩ領域人才

市場供需兩旺，７月ＡＩ新發崗位量同比增長超１０倍，簡歷投遞量也暴漲了１１倍。薪酬也水

漲船高，１－７月，ＡＩ新發崗位平均月薪達到６１４７５元，較２０２４年同期的５８９２１

元上漲４﹒３３％。從新發ＡＩ崗位量來看，字節跳動招聘指數２９﹒８３位列首位，小紅書

１８﹒３２居第二，阿里巴巴１２﹒２５位列第三。小鵬汽車、自變量機器人、黑芝麻智能等垂

直企業同樣上榜。



５﹒ 據《彭博》引述知情人士報道，阿里巴巴創辦人馬雲自２０２０年淡出公眾視野後，如今

已重返阿里巴巴園區，其直接參與度達到五年來最強。馬雲在幕後指揮的跡象變得更加清晰，最

明顯的表現可能是阿里巴巴轉向人工智能（ＡＩ），以及向電商對手京東和美團宣戰－－馬雲在

阿里巴巴推出至多５００億元補貼、應對京東突然殺入外賣市場的決策中發揮了重要作用。報道

提到，在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裏湧動著「ＭＡＧＡ」（讓阿里

巴巴再次偉大）的雄心壯志。



６﹒ 據《路透》報道，得益於政府對研發的大力投入，中國取代德國、首次進入聯合國年度

１０大最具創新力國家之列。全球創新力指數（ＧＩＩ）調查涵蓋１３９個經濟體的７８項指標

。瑞士維持自２０１１年以來的榜首位置，瑞典和美國緊隨其後，而中國排名第１０。ＧＩＩ顯

示，隨著私營部門融資差距迅速縮小，中國有望成為最大的研發支出國。



７﹒ 網傳廣汽集團與華為明日將官宣合作進一步升級，涉及華望汽車或將以全新品牌命名旗下

產品，華為將在產品定義、智能座艙、銷售服務等領域全面參與並掌握主導權。對此廣汽回應稱

「敬請期待」。華望汽車由廣汽集團投資１５億元於２０２５年３月１８日成立，是廣汽集團為

與華為合作造車而設立的項目公司，首款產品將定位於３０萬元級豪華智能新能源車，計劃於

２０２６年上市。



８﹒ 據內媒報道，深圳水貝市場出現料商關門停業、老板失聯事件，大量上下游中小商戶面臨

巨額損失，累計涉案金額或超千萬元。調查發現，涉事料商門店名為「粵寶鑫」是黃金原料買賣

的中間商，除了向下游小商戶供貨外，粵寶鑫還從上游供貨方採購黃金原料。其中，許昌胖東來

天使城內一金店委託粵寶鑫提純，最終被捲走價值９０萬元的黃金，總重量超過一公斤。

（ｊｑ）

