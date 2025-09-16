《鍾之日記》恒指反覆收低，阿里連升斷纜

《鍾之日記》９月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中美結束新一輪貿易談判，美方指兩國元首敲定本周五通話，隔晚美股造好。港股今早高開

９０點，一度漲至２６６００水平，其後升幅收窄並倒跌，大市午後稍穩，恒指最終收報

２６４３８，跌８點或不足０﹒１％，主板成交近２９４１億元。



＊滬指止跌微升，機器人股強勢＊



滬深股市今日走勢反覆，滬指最終小幅收升０﹒０４％報３８６１﹒８７點，止兩連跌，深

成指升０﹒４５％，創業板指揚０﹒６８％。兩市全天成交２﹒３４萬億元人民幣，較上個交易

日增加２﹒８％。



中美馬德里會談結束，雙方就ＴｉｋＴｏｋ問題達成框架協議。據ＣＢＳ Ｎｅｗｓ報道，

如果中美之間的框架協議最終得到落實，一家企業財團將可以幫助ＴｉｋＴｏｋ繼續在美國運營

，財團中包括甲骨文（Ｏｒａｃｌｅ）。分析人士認為，中美會談釋放積極信號，但指數在

３９００點的高位依然面臨獲利回吐盤的壓力。



板塊表現上看，人形機器人概念股全天強勢，指數升３﹒６％。９月１５日，宇樹科技宣布

開源「ＵｎｉｆｏＬＭ－ＷＭＡ－０」－－一項跨多類機器人本體的開源世界模型－動作架構。

宇樹科技介紹，ＵｎｉｆｏＬＭ－ＷＭＡ－０專為通用機器人學習而設計，其核心成分在於一個

可以理解機器人與環境交互物理規律的世界模型。



＊騰訊稱國產芯片自主，股價沒突破＊



騰訊（００７００）今日消息多多，惟股價沒見突破，收升０﹒２％，報６４５元。



２０２５騰訊全球數字生態大會今日舉行，騰訊集團副總裁、騰訊雲總裁邱躍鵬表示，目前

騰訊已經全面適配主流的中國國產芯片，並積極參與和回饋開源社區。他又提到，軟硬體協同全

棧優化是騰訊雲的長期戰略投入，透過「異構計算平台」的軟體能力，整合不同類型的芯片對外

提供高ＣＰ值的ＡＩ算力。



而為了擴展ＡＩ業務，騰訊擬發行人民幣債券，是自２０２１年來首次。外電指騰訊擬分３

期發債，到期日分別為５年、１０年及３０年。騰訊擬集資約８０億元人民幣。



早前外媒指，中國當局約談了騰訊、百度、阿里等大型科技企業，要求他們解釋購買英偉達

Ｈ２０芯片的原因。騰訊據稱以「目前有足夠的芯片做ＡＩ訓練。對芯片進口需要觀察。」



最新消息指，英偉達專供中國市場的最新人工智能（ＡＩ）芯片ＲＴＸ ６０００Ｄ不受青

睞，中國一些大型科技公司並未下訂單，而從性價比角度考慮以及與英偉達其他產品相較，

ＲＴＸ ６０００Ｄ沒那麼有吸引力。另有消息稱，阿里巴巴、騰訊和字節跳動等中國科技巨頭

正等待其Ｈ２０芯片的訂單獲得處理，這些公司還希望英偉達的Ｂ３０Ａ（一款比Ｈ２０功能強

大得多的芯片）能夠獲得美國政府的銷售許可。英偉達於７月獲得美國政府許可，對華恢復銷售

專供中國市場的Ｈ２０芯片。



＊馬雲據報回歸，阿里連升斷纜＊



《彭博》引述知情人士報道，阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲自２０２０年淡出公眾視

野後，如今已重返阿里巴巴園區，其直接參與度達到五年來最強，「吹響讓阿里巴巴再次偉大號

角」（Ｍａｋｅ Ａｌｉｂａｂａ Ｇｒｅａｔ Ａｇａｉｎ）。知情人士透露，馬雲在幕後指

揮的跡象變得更加清晰，最明顯的表現可能是阿里轉向人工智能（ＡＩ），以及向電商對手京東

（０９６１８）和美團（０３６９０）宣戰；馬雲主導推出至多５００億元人民幣補貼、在應對

京東突然殺入外賣市場的決策中發揮了重要作用。



報道提到，阿里目前尚未就馬雲是否已以任何官方身份回歸表態。但知情人士指出，如今是

現年６１歲的馬雲自２０１９年卸任董事局主席以來，最「親力親為」的時候。除了參與５００

億元人民幣支出決策外，馬雲還要求持續向他匯報阿里全面的人工智能（ＡＩ）業務發展的最新

情況，例如曾在一天內給一位高級經理發了三次信息，詢問進展。



外界期待馬雲重返阿里已久，將這一幕視為曾經自由發展的科技行業重獲政府青睞的信號。

雖然目前尚不清楚其回歸是否已獲北京方面明確首肯，但今年２月與中國國家主席習近平握手，

被視為他在國家希望借助ＡＩ促進經濟增長之際重獲認可的信號。



另外，內媒消息指，有大量天貓商家收到後台邀請，提示可「一鍵輕出海」東南亞市場。據

悉，這是阿里旗下的電商平台Ｌａｚａｄａ首次向天貓商家全面開放東南亞本地化營運能力，是

天貓和Ｌａｚａｄａ首次進行系統級打通。加入項目協議的商家可以馬上擁有一間和天貓一樣的

ＬａｚＭａｌｌ店舖，迎接東南亞消費者，商品訊息經ＡＩ翻譯後同步上架。



阿里集團湧動著「再次偉大」的雄心壯志，股價卻見回吐，連升七個交易日後，今日收跌

０﹒７％，報１５３﹒５元。



