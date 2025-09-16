  • 會員
AH股新聞

16/09/2025 10:05

《Ａ股焦點》貝達藥業跌近２％，第三次謀求港股ＩＰＯ，帳上貨…

　　《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股創新藥「老將」貝達藥業（深：３００５５８）第三次衝
刺港股ＩＰＯ。近日，貝達藥業披露公告稱，擬發行境外上市股份（Ｈ股）並申請在香港聯交所
主板掛牌上市。
　
　　公司稱，將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況，選擇適當的時機和發行窗口
完成本次發行上市。此外，公司擬聘請香港立信德豪會計師事務所有限公司為本次港股發行上市
的審計機構。該事項尚需提交公司股東大會審議。
　
　　貝達藥業現跌１﹒８９％，報６８﹒８７元（人民幣．下同）。
　
　　需要指出的是，這已經是貝達藥業第三次衝刺港股上市，早在２０２１年２月和１２月，貝
達藥業先後兩次向港交所遞交招股書，但最終並未成行。
　
　　資料顯示，深耕腫瘤創新藥二十多年的貝達藥業，早在２０１６年登陸深交所上市，目前已
布局八款上市藥品，但撐起公司業績半壁江山的，仍然是已經上市十多年（２０１１年６月上市
）的鹽酸埃克替尼（凱美納），其每年為公司貢獻超十億元營收。
　
　　據《２１世紀經濟報道》，貝達藥業三度謀求港股ＩＰＯ，或與公司近年來的資金壓力有關
。截至２０２５年上半年，貝達藥業披露的流動資產合計約１３﹒５９億元，而流動負債合計
１７﹒５７億元，短期償債壓力較大。另一核心指標為，貝達藥業截至２０２５年上半年賬上的
貨幣資金餘額為５﹒２７億元。（ｊｑ）

