16/09/2025 11:53

《中國要聞》抖音副總裁李亮：「字節離職賽道」部分作者從未在…

　　《經濟通通訊社１６日專訊》抖音集團副總裁李亮９月１５日發文稱，近期社交媒體平台出
現了很多「字節離職員工」的帖子，基本都是「月薪Ｘ萬離開字節」這樣的標題，再配上字節跳
動的ＬＯＧＯ背景牆或者工卡照片。這些帖子吸引了很多的流量，營造出「字節離職賽道」。做
了一些調查後發現，很多帖子的作者從未在字節工作，其背後是一些培訓機構在借大廠名義引流
賣課。
　
　　李亮透露，部分機構反復發布此類虛假帖子，公司起訴了其中比較猖獗的一家，最近獲得了
法院的判決，認定這些行為屬於引人誤解的虛假宣傳、構成不正當競爭。他也提醒網友對網上的
信息加強鑒別。
　
　　據湖南長沙開福區法院近期公布的判決：被告長沙某教育科技有限公司指使員工在小紅書平
台假冒「字節離職員工」發布多篇筆記，標題多為「再見字節，月薪４ｗ還是離職了」，同時在
筆記置頂評論中自稱「抖音公司離職員工」，並虛構就職經歷，以「招收學員學習計算機技能」
為由，將用戶引流至微信。後續，被告通過微信向引流用戶推銷其開設的售價７８８０元人民幣
的Ｐｙｔｈｏｎ系統培訓課程。（ｗｎ）

16/09/2025 08:06

大國博弈

