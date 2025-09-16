《中國要聞》水貝黃金料商跑路涉案金額或超千萬元，警方已立案…

《經濟通通訊社１６日專訊》據內媒《藍鯨新聞》報道，商家爆料稱，深圳水貝市場出現料

商關門停業、老板失聯事件，大量上下游中小商戶面臨巨額損失，累計涉案金額或超千萬元人民

幣。報道指，調查發現，涉事料商門店名為「粵寶鑫」，該料商長期以來為眾多下游商戶提供黃

金原料，多家商戶近期在支付定金後發現該門店已停止營業。



據商家透露，粵寶鑫是黃金原料買賣的中間商，在水貝市場經營了兩三年，規模較大，很多

黃金加工商戶在粵寶鑫拿料。除了向下游小商戶供貨外，粵寶鑫還從上游供貨方採購黃金原料。



多位供應商表示，上游供貨方實際承受的損失最大，因為下游商戶通常僅支付部分定金，而

上游供應商被拖欠的往往是全部貨款。據河南廣播電視台報道，許昌胖東來天使城內一金店委托

粵寶鑫提純，最終被捲走價值９０萬元人民幣的黃金，總重量超過一公斤。



報道指出，粵寶鑫關門停業的時間大概在９月１３日前，目前老闆處於失聯狀態。其門店大

門緊閉，外側已被貼上封條，店內物品基本清空。當地派出所工作人員表示，相關情況已經登記

，後續會有專人聯繫。有商戶透露，相關事件的維權群內已有３００多人，人數仍在持續增長。

大量受害者已經前往派出所進行登記，目前警方已正式立案，案件正在進一步調查中。（ｗｎ）

