照顧者 情緒健康
AH股新聞

16/09/2025 15:14

【ＡＩ】騰訊：將全面升級雲基礎設施，正式發布ＡＩ應用繁榮計劃

　　《經濟通通訊社１６日專訊》２０２５騰訊全球數字生態大會上，騰訊集團副總裁、騰訊雲
總裁邱躍鵬透露，目前，騰訊雲已在推理加速、Ａｇｅｎｔ　Ｉｎｆｒａ和國際化布局等方面取
得突破，騰訊雲正不斷升級雲基礎設施，以支撐Ａｇｅｎｔ規模化落地和企業全球化發展。
　
　　為了支持Ａｇｅｎｔ的大規模應用，騰訊雲推出了Ａｇｅｎｔ　Ｒｕｎｔｉｍｅ解決方案，
通過集成執行引擎、雲沙箱和安全可觀測等五大能力，提供穩定可靠的運行環境。其中，雲沙箱
基於自研技術，啟動時間只需１００毫秒，支持數十萬實例並發。
　
　　騰訊雲還將Ａｇｅｎｔ技術應用於雲基礎設施，推出的專家服務智能體Ｃｌｏｕｄ　
Ｍａｔｅ，顯著提升了架構治理和故障排查效率。在內部實踐中，Ｃｌｏｕｄ　Ｍａｔｅ實現風
險ＳＱＬ攔截率９５％，排障時間從３０小時縮短至最快３分鍾。
　
　　此外，騰訊正式發布ＡＩ應用繁榮計劃，涵蓋「ＡＩ共創營」和「ＡＩ百校行」兩大核心模
塊。其中，ＡＩ共創營將圍繞騰訊混元大模型、騰訊雲智能體開發平台以及騰訊元器，共同孵化
垂直場景中的智能體與大模型應用，目前已有超３００家企業報名，首次線下活動報名人數已近
３０００人，覆蓋金融、法律、製造、消費等多個行業領域。（ｗｎ）

