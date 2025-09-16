【大國博弈】李成鋼：中方堅決反對美方不斷擴大對中國實體制裁

《經濟通通訊社１６日專訊》據《新華社》引述中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成

鋼１５日表示，中美雙方就以合作方式妥善解決ＴｉｋＴｏｋ問題、減少投資障礙、促進有關經

貿合作等達成了基本框架共識。



當地時間９月１４日至１５日，中美雙方經貿團隊在西班牙馬德裏舉行會談。李成鋼在會談

結束後中方代表團舉行的新聞發布會上說，過去兩天，中美雙方積極落實兩國元首通話重要共識

，充分發揮中美經貿磋商機制作用，在相互尊重、平等協商的基礎上，就ＴｉｋＴｏｋ等雙方關

注的經貿問題進行了坦誠、深入、建設性的溝通。



＊中美就ＴｉｋＴｏｋ達成共識符合雙方利益＊



關於ＴｉｋＴｏｋ問題，中國一貫反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會

以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。中方將堅決維護國家利

益和中資企業合法權益，依法依規開展技術出口審批。同時，中國政府充分尊重企業意願，支持

企業在符合市場原則基礎上，開展平等商業談判。



「中方之所以同意與美方達成相關共識，是因為我們經過評估判斷，這種共識符合雙方的利

益。」李成鋼表示。雙方團隊將繼續保持密切溝通，就相關成果文件細節進行磋商，並各自履行

國內批准程序。



＊美擴制裁清單，中方堅決反對並提嚴正關切＊



李成鋼還指出，中方注意到，在中美經過一系列經貿磋商之後，美方仍然在不斷擴大對中國

實體的制裁。美方泛化國家安全，不斷擴大對中國實體的制裁清單，長臂管轄的手越伸越長，這

是典型的單邊霸凌行徑，有違國際法和國際關係的基本準則，中方對此堅決反對，並在會談中向

美方提出了嚴正關切。



李成鋼強調，中美雙方經貿會談的成果來之不易，美方不能一方面讓中方照顧美方的關切，

另一方面又持續打壓中國企業。中方敦促美方糾正錯誤，盡快取消這些限制措施，與中方相向而

行，共同維護來之不易的中美經貿磋商成果，推動雙邊經貿關係健康、穩定、可持續發展。



另外，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰表示，中方維護自身正當權益的決心堅定

不移，將會堅決維護國家利益和海外中資企業的合法權益。對於ＴｉｋＴｏｋ問題，中方將依法

依規展開技術出口審批。同時，中國政府充分尊重海外企業意願，支持企業在符合市場原則基礎

上，與合作方展開平等商業談判。（ｒｙ）

