  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

16/09/2025 08:41

【大國博弈】李成鋼：中方堅決反對美方不斷擴大對中國實體制裁

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據《新華社》引述中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成
鋼１５日表示，中美雙方就以合作方式妥善解決ＴｉｋＴｏｋ問題、減少投資障礙、促進有關經
貿合作等達成了基本框架共識。
　
　　當地時間９月１４日至１５日，中美雙方經貿團隊在西班牙馬德裏舉行會談。李成鋼在會談
結束後中方代表團舉行的新聞發布會上說，過去兩天，中美雙方積極落實兩國元首通話重要共識
，充分發揮中美經貿磋商機制作用，在相互尊重、平等協商的基礎上，就ＴｉｋＴｏｋ等雙方關
注的經貿問題進行了坦誠、深入、建設性的溝通。
　
＊中美就ＴｉｋＴｏｋ達成共識符合雙方利益＊
　
　　關於ＴｉｋＴｏｋ問題，中國一貫反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會
以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。中方將堅決維護國家利
益和中資企業合法權益，依法依規開展技術出口審批。同時，中國政府充分尊重企業意願，支持
企業在符合市場原則基礎上，開展平等商業談判。
　
　　「中方之所以同意與美方達成相關共識，是因為我們經過評估判斷，這種共識符合雙方的利
益。」李成鋼表示。雙方團隊將繼續保持密切溝通，就相關成果文件細節進行磋商，並各自履行
國內批准程序。
　
＊美擴制裁清單，中方堅決反對並提嚴正關切＊
　
　　李成鋼還指出，中方注意到，在中美經過一系列經貿磋商之後，美方仍然在不斷擴大對中國
實體的制裁。美方泛化國家安全，不斷擴大對中國實體的制裁清單，長臂管轄的手越伸越長，這
是典型的單邊霸凌行徑，有違國際法和國際關係的基本準則，中方對此堅決反對，並在會談中向
美方提出了嚴正關切。
　
　　李成鋼強調，中美雙方經貿會談的成果來之不易，美方不能一方面讓中方照顧美方的關切，
另一方面又持續打壓中國企業。中方敦促美方糾正錯誤，盡快取消這些限制措施，與中方相向而
行，共同維護來之不易的中美經貿磋商成果，推動雙邊經貿關係健康、穩定、可持續發展。
　
　　另外，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰表示，中方維護自身正當權益的決心堅定
不移，將會堅決維護國家利益和海外中資企業的合法權益。對於ＴｉｋＴｏｋ問題，中方將依法
依規展開技術出口審批。同時，中國政府充分尊重海外企業意願，支持企業在符合市場原則基礎
上，與合作方展開平等商業談判。（ｒｙ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

九三閱兵的電子戰與信息戰：台海與中美角力中的關鍵力量

16/09/2025 08:06

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處