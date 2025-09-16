【聚焦人幣】人行陸磊：ＣＩＰＳ上半年業務金額９０萬億，支撐…

《經濟通通訊社１６日專訊》人行副行長陸磊今日在第十四屆中國支付清算論壇上表示，近

年來高水平雙向開放取得積極進展，人民幣支付業務擴容擴面增量，人民幣跨境支付系統

ＣＩＰＳ業務覆蓋全球１８９個國家和地區，今年上半年共處理業務筆數達到４０２﹒９５萬筆

，業務金額９０﹒１９萬億元，成為人民幣國際化的重要支撐力量。（ｊｑ）

