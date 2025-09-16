《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒１４％，中美元首將通話確認Ｔｉｋ…

《經濟通通訊社１６日專訊》中美代表團馬德里會談結束，雙方就ＴｉｋＴｏｋ交易達成基

本框架共識，並將在周五（１９日）由中國國家主席習近平與美國總統特朗普的通話中確認這一

協議。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開０﹒１４％，報３８６５﹒９８點，深成指高開

０﹒０９％，創業板指高開０﹒２％。



中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰表示，中方將會堅決維護國家利益和海外中資企

業的合法權益。對於ＴｉｋＴｏｋ問題，中方將依法依規展開技術出口審批。同時，中國政府充

分尊重海外企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，與合作方展開平等商業談判。



美國財長貝森特表示，原定於９月１７日關閉ＴｉｋＴｏｋ的最後期限可能會延長９０天，

以便完成交易，他並指出，一旦交易的商業條款公布，將保留中方關切的ＴｉｋＴｏｋ中的文化

元素。貝森特還說，兩國領導人將在周五的通話中討論是否會面。



《路透》引述消息人士稱，今次說服中方的另一個因素是美方團隊發出信號，若馬德里未能

達成ＴｉｋＴｏｋ協議，特朗普與習近平今秋可能舉行的會晤將被取消。



另外，作為對美方再列２３家中國企業入制裁清單的反擊，市場監管總局稱英偉達違反反壟

斷法，當局依法決定對其實施進一步調查。



人行今日進行２８７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有２４７０億元逆回

購到期，即今日淨投放４００億元。（ｒｙ）

