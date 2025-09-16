  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

16/09/2025 09:32

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒１４％，中美元首將通話確認Ｔｉｋ…

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中美代表團馬德里會談結束，雙方就ＴｉｋＴｏｋ交易達成基
本框架共識，並將在周五（１９日）由中國國家主席習近平與美國總統特朗普的通話中確認這一
協議。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開０﹒１４％，報３８６５﹒９８點，深成指高開
０﹒０９％，創業板指高開０﹒２％。
　
　　中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰表示，中方將會堅決維護國家利益和海外中資企
業的合法權益。對於ＴｉｋＴｏｋ問題，中方將依法依規展開技術出口審批。同時，中國政府充
分尊重海外企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，與合作方展開平等商業談判。
　
　　美國財長貝森特表示，原定於９月１７日關閉ＴｉｋＴｏｋ的最後期限可能會延長９０天，
以便完成交易，他並指出，一旦交易的商業條款公布，將保留中方關切的ＴｉｋＴｏｋ中的文化
元素。貝森特還說，兩國領導人將在周五的通話中討論是否會面。
　
　　《路透》引述消息人士稱，今次說服中方的另一個因素是美方團隊發出信號，若馬德里未能
達成ＴｉｋＴｏｋ協議，特朗普與習近平今秋可能舉行的會晤將被取消。
　
　　另外，作為對美方再列２３家中國企業入制裁清單的反擊，市場監管總局稱英偉達違反反壟
斷法，當局依法決定對其實施進一步調查。
　
　　人行今日進行２８７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有２４７０億元逆回
購到期，即今日淨投放４００億元。（ｒｙ）

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

九三閱兵的電子戰與信息戰：台海與中美角力中的關鍵力量

16/09/2025 08:06

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處