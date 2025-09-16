  • 會員
AH股新聞

16/09/2025 11:38

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１％，有色、豬肉股領跌

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中美馬德里會談雖就ＴｉｋＴｏｋ達成框架協議，但兩國貿易
和科技領域博弈局勢不變，滬深三大指數今早高開低走。滬指半日跌０﹒１％，收報
３８５６﹒４５點，深成指軟０﹒２６％，創業板指跌０﹒３２％；盤面上，豬肉及雞肉股板塊
指數均跌超２％，有色金屬、鋰礦亦陷入調整。兩市半日成交１４８１８億元（人民幣．下同）
，較上個交易日同時段成交微減２５１億元或１﹒７％。滬深共２２０６隻個股走跌，２７７６
隻個股上漲。
　
　　半導體再度活躍，普冉股份（滬：６８８７６６）升２０％封板。市場監管總局周一（１５
日）表示，經初步調查，英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）於５年前收購以色列網絡
互聯產品商邁絡思（Ｍｅｌｌａｎｏｘ）股權案涉嫌違反《反壟斷法》，市監總局決定對其實施
進一步調查。調查正值中美開展新一輪經貿談判之際，在本次談判前夕，美國剛剛宣布將包括復
旦微電（滬：６８８３８５）在內的２３家中國企業列入實體清單。而中國則以針對半導體領域
的調查予以反制。
　
　　此外，抖音概念股亦升１﹒３％。中美官員表示，雙方已就ＴｉｋＴｏｋ交易達成一項框架
協議，並將在周五（１９日）由中國國家主席習近平與美國總統特朗普的通話中確認這一協議。
（ｒｙ）

