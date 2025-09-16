《Ａ股行情》滬指收升０﹒０４％止兩連跌，宇樹開源模型刺激機…

《經濟通通訊社１６日專訊》滬深股市今日走勢反覆，滬指最終小幅收升０﹒０４％報

３８６１﹒８７點，止兩連跌，深成指升０﹒４５％，創業板指揚０﹒６８％。兩市全天成交

２﹒３４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加６４０億元或２﹒８％。



中美馬德里會談結束，雙方就ＴｉｋＴｏｋ問題達成框架協議，中國國家主席習近平和美國

總統特朗普將於本周五（１９日）通話。據ＣＢＳ Ｎｅｗｓ報道，如果中美之間的框架協議最

終得到落實，一家企業財團將可以幫助ＴｉｋＴｏｋ繼續在美國運營，財團中包括甲骨文

（Ｏｒａｃｌｅ）。分析人士認為，中美會談釋放積極信號，但指數在３９００點的高位依然面

臨獲利回吐盤的壓力。



板塊表現上看，人形機器人概念股全天強勢，指數升３﹒６％，三花智控

（深：００２０５０）午後漲停，創歷史新高。９月１５日，宇樹科技宣布開源「

ＵｎｉｆｏＬＭ－ＷＭＡ－０」－－一項跨多類機器人本體的開源世界模型－動作架構。宇樹科

技介紹，ＵｎｉｆｏＬＭ－ＷＭＡ－０專為通用機器人學習而設計，其核心成分在於一個可以理

解機器人與環境交互物理規律的世界模型。這項開源舉措不僅展示了宇樹科技在智能機器人領域

的技術實力，也為全球開發者提供了研究平台。



對地緣關係敏感的稀土板塊見回落，北方稀土（滬：６００１１１）挫４％，中國稀土

（深：０００８３１）跌３﹒７％。稀土是中美博弈的焦點之一。今年早些時候，當特朗普政府

徵收新一輪關稅時，中美雙方都採取了針鋒相對的遏制措施。不過華盛頓在５月撤銷了對英偉達

芯片的出口禁令，以換取中國回覆稀土供應。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４５２３﹒３４ －０﹒２１

上證指數 ３８６１﹒８７ ＋０﹒０４ ９８９７﹒８６

深證成指 １３０６３﹒９７ ＋０﹒４５ １３５１６﹒４０

創業板指 ３０８７﹒０４ ＋０﹒６８

科創５０ １３５８﹒０５ ＋１﹒３２

Ｂ股指數 ２６４﹒９２ ＋０﹒６５ １﹒６０

深證Ｂ指 １３５９﹒５５ ＋０﹒６９ ０﹒９６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

