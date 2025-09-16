  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

16/09/2025 13:58

《Ａ股焦點》機器人概念股走強，宇樹開源模型、廣東支持機器人…

　　《經濟通通訊社１６日專訊》滬深人形機器人概念股午後走強，恒帥股份
（深：３００９６９）、宏昌科技（深：３０１００８）、漢威科技（深：３００００７）升
２０％封板，安培龍（深：３０１４１３）大升１６﹒７％，江蘇雷利（深：３００６６０）彈
１３﹒５％，步科股份（滬：６８８１６０）、海昌新材（深：３００８８５）均升逾一成。
　
　　消息面上，９月１５日，宇樹科技正式宣布開源其最新世界模型動作架構「ＵｎｉｆｏＬＭ
－ＷＭＡ－０」，這是一項針對多類型機器人本體設計的通用世界模型，旨在推動機器人智能交
互的發展。這項開源舉措不僅展示了宇樹科技在智能機器人領域的技術實力，也為全球開發者提
供了寶貴的研究平台。
　
　　此外，《廣東省加快推動人工智能賦能玩具產業行動方案（２０２５－２０２７年）》正式
印發。其中提到，打造ＡＩ玩具新產品新場景新模式。支持ＡＩ融合機器人開闢陪伴玩具新市場
，開展「機器人＋」典型應用場景推廣，支持科技企業主導，將ＡＩ與機器人融合在玩具領域，
重新定義玩具的形態與功能，切入迷你ＡＩ機器人、仿生寵物等形態的「ＡＩ＋陪伴機器人」，
應用於娛樂、教育、養老、家庭、社交等多個場景，探索出「ＡＩ＋玩具＋機器人」跨界融合模
式。（ｒｙ）

【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

九三閱兵的電子戰與信息戰：台海與中美角力中的關鍵力量

16/09/2025 08:06

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處