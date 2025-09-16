《Ａ股焦點》機器人概念股走強，宇樹開源模型、廣東支持機器人…

《經濟通通訊社１６日專訊》滬深人形機器人概念股午後走強，恒帥股份

（深：３００９６９）、宏昌科技（深：３０１００８）、漢威科技（深：３００００７）升

２０％封板，安培龍（深：３０１４１３）大升１６﹒７％，江蘇雷利（深：３００６６０）彈

１３﹒５％，步科股份（滬：６８８１６０）、海昌新材（深：３００８８５）均升逾一成。



消息面上，９月１５日，宇樹科技正式宣布開源其最新世界模型動作架構「ＵｎｉｆｏＬＭ

－ＷＭＡ－０」，這是一項針對多類型機器人本體設計的通用世界模型，旨在推動機器人智能交

互的發展。這項開源舉措不僅展示了宇樹科技在智能機器人領域的技術實力，也為全球開發者提

供了寶貴的研究平台。



此外，《廣東省加快推動人工智能賦能玩具產業行動方案（２０２５－２０２７年）》正式

印發。其中提到，打造ＡＩ玩具新產品新場景新模式。支持ＡＩ融合機器人開闢陪伴玩具新市場

，開展「機器人＋」典型應用場景推廣，支持科技企業主導，將ＡＩ與機器人融合在玩具領域，

重新定義玩具的形態與功能，切入迷你ＡＩ機器人、仿生寵物等形態的「ＡＩ＋陪伴機器人」，

應用於娛樂、教育、養老、家庭、社交等多個場景，探索出「ＡＩ＋玩具＋機器人」跨界融合模

式。（ｒｙ）

