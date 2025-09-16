《中國要聞》宗教事務局：宗教教職人員不得通過網絡借教斂財，…

《經濟通通訊社１６日專訊》國家宗教事務局印發《宗教教職人員網絡行為規範》。《行為

規範》共１８條，其中明確，宗教教職人員不得通過網絡借教斂財；不得以修建宗教活動場所、

舉辦宗教活動等名義募捐；不得組織、參與商品營銷、直播帶貨、打賞等經營性活動和商業性表

演、演藝活動。



《行為規範》又明確，宗教教職人員在互聯網上講經講道或者從事宗教教育培訓，可以且僅

限於通過取得《互聯網宗教信息服務許可證》的宗教團體、宗教院校、寺觀教堂依法自建的互聯

網站、應用程序、論壇等進行。



除上述情形外，宗教教職人員不得通過網絡直播、短視頻、在線會議、微信群、微信朋友圈

等方式傳教；不得組織、參與網絡法會、禮拜、彌撒等宗教活動，以及燒香、供佛、誦經、受戒

、受洗等宗教儀式；不得開展「禪修」、「清修」、「療愈」等帶有宗教色彩或者內容的網絡學

習培訓。



＊港澳台及外國宗教教職人員相關行為按規範執行＊



《行為規範》並明確，宗教教職人員應當培養良好網絡習慣，自覺抵制不良網絡文化，不得

自我炒作，借宗教話題和內容博取眼球、吸引流量。同時，宗教教職人員不得通過網絡與境外勢

力勾連，支持、參與境外宗教滲透活動。不得通過網絡向未成年人傳播灌輸宗教思想、誘導信教

，或者組織未成年人參加涉宗教教育培訓、夏（冬）令營等，或者組織、強迫未成年人參加宗教

活動。



此外，《行為規範》明確，香港、澳門、台灣宗教教職人員以及外國宗教教職人員在境內實

施網絡行為，參照本規範執行。（ｓｌ）

