《Ａ股焦點》房地產板塊拉升，香江控股等漲停，外匯收入可用於…

《經濟通通訊社１６日專訊》最新出台的《國家外匯管理局關於深化跨境投融資外匯管理改

革有關事宜的通知》，在優化支付便利政策方面，縮減資本項目外匯收入及其結匯所得人民幣在

境內支付使用的負面清單，取消了不得用於購買非自用住宅性質房產的限制。外匯局表示，近年

國內房地產市場形勢已發生變化，相關外匯管理措施有必要加以優化調整，以適應新形勢新要求

，助力房地產市場穩健發展。



Ａ股房地產板塊拉升，香江控股（滬：６００１６２）、首開股份（滬：６００３７６）、

珠江股份（滬：６００６８４）漲停，榮盛發展（深：００２１４６）飆７﹒８％，臥龍新能

（滬：６００１７３）漲６﹒５％，華麗家族（滬：６００５０３）拉升近４％，華夏幸福

（滬：６００３４０）升２﹒５％，華僑城Ａ（深：００００６９）、大悅城

（深：００００３１）、金地集團（滬：６００３８３）微升。



不過，部分大型房企股價仍走低，濱江集團（深：００２２４４）、招商蛇口

（深：００１９７９）跌逾１﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）跌近１％，新城控股

（滬：６０１１５５）、保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒７％。（ｓｌ）

