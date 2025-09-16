  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

16/09/2025 10:23

《Ａ股焦點》房地產板塊拉升，香江控股等漲停，外匯收入可用於…

　　《經濟通通訊社１６日專訊》最新出台的《國家外匯管理局關於深化跨境投融資外匯管理改
革有關事宜的通知》，在優化支付便利政策方面，縮減資本項目外匯收入及其結匯所得人民幣在
境內支付使用的負面清單，取消了不得用於購買非自用住宅性質房產的限制。外匯局表示，近年
國內房地產市場形勢已發生變化，相關外匯管理措施有必要加以優化調整，以適應新形勢新要求
，助力房地產市場穩健發展。
　
　　Ａ股房地產板塊拉升，香江控股（滬：６００１６２）、首開股份（滬：６００３７６）、
珠江股份（滬：６００６８４）漲停，榮盛發展（深：００２１４６）飆７﹒８％，臥龍新能
（滬：６００１７３）漲６﹒５％，華麗家族（滬：６００５０３）拉升近４％，華夏幸福
（滬：６００３４０）升２﹒５％，華僑城Ａ（深：００００６９）、大悅城
（深：００００３１）、金地集團（滬：６００３８３）微升。
　
　　不過，部分大型房企股價仍走低，濱江集團（深：００２２４４）、招商蛇口
（深：００１９７９）跌逾１﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）跌近１％，新城控股
（滬：６０１１５５）、保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒７％。（ｓｌ）

【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

九三閱兵的電子戰與信息戰：台海與中美角力中的關鍵力量

16/09/2025 08:06

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處