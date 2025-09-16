  • 會員
16/09/2025 10:48

安踏公布首８月反腐成果：４６人涉違法移送司法，包括總裁級１…

　　《經濟通通訊社１６日專訊》安踏（０２０２０）今日在微信公眾號「廉潔安踏」發文稱，
２０２５年，安踏集團聚焦高風險領域推進反腐專項治理，通過內部審計、監察、稽核等多重舉
措嚴厲打擊貪腐行為。截至２０２５年８月，因嚴重舞弊觸犯集團紅線被辭退的員工７４人；涉
嫌違法犯罪移交司法機關處理的內外部人員４６人（內部２１人，外部２５人），其中包含總裁
級１人，總監級１４人、經理級４人；追訴離職人員３人（因在職期間職務犯罪）；違反誠信廉
潔責任條款的舞弊供應商及合作夥伴４５家，查處案件涉及違法犯罪金額約３０００萬元人民幣

　
　　安踏表示，集團設立「職業追溯機制」，任何員工在任職期間的職務犯罪行為，不受在職狀
態和時間限制，一經發現必將依法追究責任，讓腐敗行為無處立足。同時，集團與「陽光誠信聯
盟」、「企業反舞弊聯盟」及晉江市民營企業誠正守護協會深度合作，共建跨行業涉腐「黑名單
」共享平台，聯合實施行業通報、永不錄用、終止合同或拒絕合作等懲戒措施。２０２５年２月
，安踏集團公布首批永不合作主體清單，有１０家違規供應商被列入對外公布名單。（ｓｌ）

