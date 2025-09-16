華望汽車據報將以全新品牌命名旗下產品，廣汽：敬請期待

《經濟通通訊社１６日專訊》網傳廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）與華為明
日將官宣合作進一步升級，涉及華望汽車或將以全新品牌命名旗下產品，華為將在產品定義、智
能座艙、銷售服務等領域全面參與並掌握主導權。對此，《新浪科技》向廣汽方面詢問相關信息
，廣汽回應稱「敬請期待」。
華望汽車由廣汽集團投資１５億元人民幣於２０２５年３月１８日成立，是廣汽集團為與華
為合作造車而設立的項目公司，首款產品將定位於３０萬元級豪華智能新能源車，計劃於
２０２６年上市。
＊傳華為車ＢＵ與廣汽豐田合作升級，兩年內計劃三新車落地＊
另外，《財聯社》引述多位知情人士指出，華為車ＢＵ與廣汽豐田的合作將升級為全棧方案
，兩年內計劃三款新車落地，其中２０２７年推出的兩款車型將全量搭載乾崑智駕與鴻蒙座艙。
報道又指，鴻蒙智行方面，明年尊界將先後推出ＭＰＶ、ＳＵＶ車型，其中ＭＰＶ對標豐田
埃爾法；享界計劃推出Ｓ９大改款、ＭＰＶ，鴻蒙智行首款硬派ＳＵＶ也將在明年晚些時候落地
享界。近日，華為和北汽就享界品牌達成進一步深化合作，未來３年將投入２００億人民幣資金
。（ｓｌ）
