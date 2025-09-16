彭博：馬雲重返阿里園區，幕後指揮ＡＩ業務及外賣大戰，內部湧…

《經濟通通訊社１６日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，阿里巴巴（０９９８８）創辦

人馬雲自２０２０年淡出公眾視野後，如今已重返阿里巴巴園區，其直接參與度達到五年來最強

。知情人士透露，馬雲在幕後指揮的跡象變得更加清晰，最明顯的表現可能是阿里巴巴轉向人工

智能（ＡＩ），以及向電商對手京東和美團宣戰－－馬雲在阿里巴巴推出至多５００億元人民幣

補貼、應對京東突然殺入外賣市場的決策中發揮了重要作用。



報道提到，在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裏湧動著「ＭＡＧＡ」

（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，阿里如今正在動用其最有力的武器之一

：馬雲。阿里目前尚未就馬雲是否已以任何官方身份回歸表態。阿里巴巴的一位代表沒有回覆尋

求置評的電郵。



自２０２３年以來，阿里由馬雲手下最資深的兩位大將蔡崇信和吳泳銘執掌。但知情人士指

出，如今是現年６１歲的馬雲自２０１９年卸任董事局主席以來，最「親力親為」的時候。除了

參與５００億元人民幣支出決策外，馬雲還要求持續向他匯報阿里全面的人工智能（ＡＩ）業務

發展的最新情況，例如曾在一天內給一位高級經理發了三次信息，詢問進展。



報道指，外界期待馬雲重返阿里已久，將這一幕視為曾經自由發展的科技行業重獲政府青睞

的信號。雖然目前尚不清楚其回歸是否已獲北京方面明確首肯，但今年２月與國家主席習近平握

手，被視為他在國家希望借助ＡＩ促進經濟增長之際重獲認可的信號。



報道引述位於北京的互聯網行業智庫海豚社的創始人李成東表示，「馬雲就是最大的ＰＲ（

公關），最大的形象，最大的偶像……馬雲回來等於大老闆沒問題了，給大家打雞血」。

（ｓｌ）

