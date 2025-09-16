  • 會員
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

16/09/2025 14:38

《央行動態》潘功勝：全球金融穩定體系新挑戰，防範監管套利和…

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國人民銀行行長潘功勝在最新一期《求是》發表題為《堅定
踐行全球治理倡議　持續推進全球金融治理改革完善》的文章指出，當前，全球金融穩定體系面
臨一些新的挑戰。一是監管框架仍然碎片化，甚至出現「競爭性逐底」的傾向。近來，《巴塞爾
協議ＩＩＩ》等國際監管規則的執行受成員國國內政治因素影響出現擺動，可能會帶來監管套利
，削弱全球金融穩定體系。國際社會應積極落實已議定的監管改革措施，防範監管套利和風險跨
境傳導。
　
＊加密資產市場等領域的全球監管協調不足＊
　
　　二是數字金融等一些新興領域監管不足。比如，對於快速擴張的加密資產市場和氣候風險相
關的監管框架，全球監管協調不足，監管取向大幅擺動並受過強的政治因素驅動；人工智能在金
融領域的應用，缺乏統一監管標準。全球需要加強監管協同，補齊全球金融監管短板。
　
　　三是對非銀行中介機構的監管仍然薄弱。過去２０年，非銀行中介機構在全球融資中的比重
大幅上升。這類融資穩定性較弱，透明度較低，槓桿水平不斷上升，監管有待加強。
　
　　展望未來，以強有力的國際貨幣基金組織為核心，構建多元、高效的全球金融安全網，維護
全球金融監管規則的一致性和權威性，是防範與化解國際經濟金融危機的關鍵路徑，也是世界各
國和國際組織應該繼續堅持和努力的方向。（ｓｌ）

