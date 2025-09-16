  • 會員
16/09/2025 15:03

【ＡＩ】脈脈：７月ＡＩ新發崗位量同比增超１０倍，字節、小紅…

　　《經濟通通訊社１６日專訊》脈脈最新發布的《２０２５年ＡＩ人才流動報告》顯示，
２０２５年以來，ＡＩ領域人才市場供需兩旺，７月ＡＩ新發崗位量同比增長超１０倍，簡歷投
遞量也暴漲了１１倍。薪酬也水漲船高，１－７月，ＡＩ新發崗位平均月薪達到６１４７５元（
人民幣．下同），較２０２４年同期的５８９２１元上漲４﹒３３％。
　
　　截至２０２５年７月，脈脈上有超１０００家企業發布了７﹒２萬個ＡＩ相關崗位，涵蓋互
聯網大廠、外企、車企和ＡＩ垂類企業。從新發ＡＩ崗位量來看，字節跳動招聘指數２９﹒８３
位列首位，小紅書１８﹒３２居第二，阿里巴巴（０９９８８）１２﹒２５位列第三。小鵬汽車
（０９８６８）、自變量機器人、黑芝麻智能（０２５３３）等垂直企業同樣上榜。
　
　　從企業薪酬來看，微軟以新發崗位平均月薪９０３４５元位居第一，阿里巴巴全資子公司平
頭哥以８９７６０元位列第二，跨境電商平台Ｗｉｓｈ以８５３７１元位列第三。京東
（０９６１８）、比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、華為、小米（０１８１０）等
大廠新發崗位平均月薪多集中在６﹒５萬－６﹒８萬元區間。
　
＊「搜索算法」崗位人才稀缺度最高，５個崗位爭２個人才＊
　
　　算法類崗位在ＡＩ領域招聘中佔據核心地位。從熱招崗位前二十位中，過半崗位與算法強相
關，當中「大模型算法」位居榜首。在人才緊缺度前二十位的崗位中，「算法」崗位依然霸榜，
其中「搜索算法」成為ＡＩ領域人才稀缺度最高的崗位，人才供需比僅為０﹒３９，相當於５個
崗位爭奪２個人才。高薪崗位前二十位中，除了「ＡＩ科學家╱負責人」平均月薪超１３萬元斷
層領先外，大模型算法（６８９５９元）、搜索算法（６６７２０元）、廣告算法（６６６４９
元）、ＡＩＧＣ算法工程師（６５２１０元）等都榜上有名。
　
＊ＡＩ領域新發應屆生崗位普遍達５萬元＊
　
　　ＡＩ領域高薪爭奪年輕人的趨勢也愈加明顯。２０２５年１－７月，平均月薪在５萬元－８
萬元的新發應屆生崗位佔比高達４２﹒６６％，８萬元以上的超高薪崗位也達到了１４﹒６８％
，相當於每７個ＡＩ應屆生崗，就有１個年薪百萬。
　
　　隨著企業ＡＩ應用加速，非技術崗位數量也在迅速增加。２０２５年１－７月，ＡＩ領域新
發非技術類的崗位量同比增長７﹒７４倍，產品、運營與設計成為非技術崗位的三大熱招方向。
（ｓｌ）

