《提振內房》中房協商品房直銷平台上線，華潤置地、農行等首批…

《經濟通通訊社１６日專訊》中國房地產業協會網站今日發文稱，中國房協商品房直銷平台

已於１２日（上周五）正式上線，而同日舉行的簽約儀式上，首批簽約單位共有１５家，涵蓋房

地產開發、金融服務、行業協會等領域，分別是華潤置地有限公司、中國電建地產集團有限公司

、中國農業銀行、榮盛房地產發展股份有限公司、廣東省房地產行業協會、寧夏房地產業協會、

山西省房地產業協會、長沙市房產市場交易行業協會、貴陽市房地產業協會、太原市房地產業協

會、大同市房地產和物業管理協會、長治市房地產業協會、晉中市房地產業協會、山西城運華瑞

房地產開發有限公司、山西良碩房地產開發有限公司。



中房協稱，這些單位的加入，為商品房直銷平台注入了多元的資源與活力，彰顯了行業對創

新模式的廣泛認可。該平台以「開放、共建、共享」為核心理念，旨在通過技術賦能與生態協同

，構建透明、高效、可持續的行業新生態。



中房協介紹，當前房地產市場正處於深度調整與轉型的關鍵期。傳統銷售模式中信息不對稱

、交易環節冗長、成本高企等問題，已成為制約行業高質量發展的嚴重障礙。為破解這一難題，

中房協將商品房直銷平台建設列為重點工作，歷時一年多深入調研並廣泛徵求各方意見，最終形

成科學完善的平台建設方案。此次平台上線和簽約，標誌著房地產行業在創新變革的道路上邁出

了堅實的一步。（ｓｌ）

