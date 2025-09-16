【ＦＯＣＵＳ】ＴｉｋＴｏｋ命運逆轉，中美棋局贏家誰屬

【ＦＯＣＵＳ】如同「薛定諤的貓」－－又生又死的ＴｉｋＴｏｋ，命運似終明朗。剛剛結

束的中美馬德里經貿會談確認，雙方就解決ＴｉｋＴｏｋ問題達成基本框架共識，若獲潛在的周

五（１９日）元首通話確認，將意味擾攘５年的「不賣就禁」鬧劇塵埃落定。除了１﹒７億美國

用戶、以Ｃｈａｒｌｉ Ｄ Ａｍｅｌｉｏ為首的美國網紅，華盛頓和北京各有何所得，方最耐

人尋味。



＊愈禁愈紅，終達共識＊



從剝離、起訴、擱置；到簽署法案、暫緩執行、死而復生，經歷特朗普第一任期打壓

（２０２０年８月）、拜登簽署「不賣就禁」法案（２０２４年４月）、特朗普第二任期轉軚

（２０２５年１月），ＴｉｋＴｏｋ在美月活，從２０２０年的１億升至最新１﹒７億，母公司

字節跳動的估值亦從２０２０年的１０００億美元飆至最新３３００億美元，可謂「愈禁愈紅」

。



眼見１月１９日「停運」大限的第四度延期將於周三（１７日）屆滿，中國商務部國際貿易

談判代表兼副部長李成鋼周一（１５日）罕有明確，中美以合作方式妥善解決ＴｉｋＴｏｋ相關

問題，達成基本框架共識；美國財長貝森特亦稱，雙方已達成框架協議，ＴｉｋＴｏｋ將轉為美

國控制所有，但將保留中方關心的文化特色。



＊「授權」算法使用權＊



對於ＴｉｋＴｏｋ掀起病毒式風靡的利器－－算法，中國早在２０２０年就祭出「禁止出口

限制出口技術目錄」調整，納入「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」，今次將如何處理

？中國國家互聯網資訊辦公室副主任王京濤在馬德里透露，雙方就算法等知識產權使用權「授權

」達成基本共識。



值得留意的是，中美雙方都提及解決ＴｉｋＴｏｋ問題涉及「商業談判」、「商業條款」，

換言之，美國買方將以某種方式獲得ＴｉｋＴｏｋ美國業務的控制權和算法使用權，而賣方字節

跳動的持股或降至美方法律門檻的２０％以下。



＊巨大利好ＶＳ投桃報李＊



美媒更指，新的所有者已獲准「重寫」算法。鑑於ＴｉｋＴｏｋ於２０２２年啟動的「德克

薩斯計劃」（Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｔｅｘａｓ），選擇用於儲存美國用戶數據的數據庫來自甲骨文

，其聯合創始人Ｌａｒｒｙ Ｅｌｌｉｓｏｎ為共和黨的超級金主，傳聞領銜今次ＴｉｋＴｏｋ

交易的Ｓｕｓｑｕｅｈａｎｎａ（海納國際），其創始人Ｊｅｆｆ Ｙａｓｓ亦同為ＭＡＧＡ的

粉絲，或意味對特朗普團隊的巨大利好。



那麼，在ＴｉｋＴｏｋ擁有１５２０萬粉絲的侵侵，如何投桃報李？且看周五元首通話後，

會否有一系列的對華關稅下調、出口禁令鬆綁乃至元首雙邊峰會等重磅消息公布。說到底，華盛

頓以「國家安全」為名覬覦ＴｉｋＴｏｋ的影響力，而對近日封禁多名「躺平（例如宣揚３元解

決一日三餐）」博主的北京而言，最關注的焦點仍是科技突圍。

