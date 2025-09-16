  • 會員
16/09/2025 12:35

【ＦＯＣＵＳ】ＴｉｋＴｏｋ命運逆轉，中美棋局贏家誰屬

　　【ＦＯＣＵＳ】如同「薛定諤的貓」－－又生又死的ＴｉｋＴｏｋ，命運似終明朗。剛剛結
束的中美馬德里經貿會談確認，雙方就解決ＴｉｋＴｏｋ問題達成基本框架共識，若獲潛在的周
五（１９日）元首通話確認，將意味擾攘５年的「不賣就禁」鬧劇塵埃落定。除了１﹒７億美國
用戶、以Ｃｈａｒｌｉ　Ｄ　Ａｍｅｌｉｏ為首的美國網紅，華盛頓和北京各有何所得，方最耐
人尋味。
　
＊愈禁愈紅，終達共識＊
　
　　從剝離、起訴、擱置；到簽署法案、暫緩執行、死而復生，經歷特朗普第一任期打壓
（２０２０年８月）、拜登簽署「不賣就禁」法案（２０２４年４月）、特朗普第二任期轉軚
（２０２５年１月），ＴｉｋＴｏｋ在美月活，從２０２０年的１億升至最新１﹒７億，母公司
字節跳動的估值亦從２０２０年的１０００億美元飆至最新３３００億美元，可謂「愈禁愈紅」

　
　　眼見１月１９日「停運」大限的第四度延期將於周三（１７日）屆滿，中國商務部國際貿易
談判代表兼副部長李成鋼周一（１５日）罕有明確，中美以合作方式妥善解決ＴｉｋＴｏｋ相關
問題，達成基本框架共識；美國財長貝森特亦稱，雙方已達成框架協議，ＴｉｋＴｏｋ將轉為美
國控制所有，但將保留中方關心的文化特色。
　
＊「授權」算法使用權＊
　
　　對於ＴｉｋＴｏｋ掀起病毒式風靡的利器－－算法，中國早在２０２０年就祭出「禁止出口
限制出口技術目錄」調整，納入「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」，今次將如何處理
？中國國家互聯網資訊辦公室副主任王京濤在馬德里透露，雙方就算法等知識產權使用權「授權
」達成基本共識。
　
　　值得留意的是，中美雙方都提及解決ＴｉｋＴｏｋ問題涉及「商業談判」、「商業條款」，
換言之，美國買方將以某種方式獲得ＴｉｋＴｏｋ美國業務的控制權和算法使用權，而賣方字節
跳動的持股或降至美方法律門檻的２０％以下。
　
＊巨大利好ＶＳ投桃報李＊
　
　　美媒更指，新的所有者已獲准「重寫」算法。鑑於ＴｉｋＴｏｋ於２０２２年啟動的「德克
薩斯計劃」（Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｔｅｘａｓ），選擇用於儲存美國用戶數據的數據庫來自甲骨文
，其聯合創始人Ｌａｒｒｙ　Ｅｌｌｉｓｏｎ為共和黨的超級金主，傳聞領銜今次ＴｉｋＴｏｋ
交易的Ｓｕｓｑｕｅｈａｎｎａ（海納國際），其創始人Ｊｅｆｆ　Ｙａｓｓ亦同為ＭＡＧＡ的
粉絲，或意味對特朗普團隊的巨大利好。
　
　　那麼，在ＴｉｋＴｏｋ擁有１５２０萬粉絲的侵侵，如何投桃報李？且看周五元首通話後，
會否有一系列的對華關稅下調、出口禁令鬆綁乃至元首雙邊峰會等重磅消息公布。說到底，華盛
頓以「國家安全」為名覬覦ＴｉｋＴｏｋ的影響力，而對近日封禁多名「躺平（例如宣揚３元解
決一日三餐）」博主的北京而言，最關注的焦點仍是科技突圍。

照顧者 情緒健康

