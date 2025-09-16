  • 會員
etnet專輯
etnet專輯
AH股新聞

16/09/2025 17:33

【提振消費】擴大服務消費：支持地方開展重點領域消費貸款貼息

　　《經濟通通訊社１６日專訊》商務部、國家發展改革委、教育部、工業和信息化部、財政部
、人力資源社會保障部、文化和旅遊部、國家衛生健康委、中國人民銀行等９部門今日對外發布
《關於擴大服務消費的若干政策措施》，提出五方面共１９條舉措。其中在加強財政金融支持方
面，《政策措施》提出，加大消費信貸支持力度。支持地方通過新設或納入現有風險補償專項資
金等方式，分擔消費信貸風險，開展重點領域消費貸款貼息，引導金融機構和商家合作開發適合
服務消費特點的產品和服務，形成「政府補貼＋金融支持＋商家優惠」組合拳。
　
　　《政策措施》又提出，聚焦與居民日常生活密切相關的服務消費領域，對服務業經營主體給
予財政貼息支持，推動降低經營主體融資成本，激發服務消費市場活力。
　
＊支持金融機構擴大服務消費領域信貸投放＊
　
　　同時，統籌利用中央預算內投資、地方政府專項債券等各類資金渠道，支持符合條件的文化
、旅遊、養老、托育、體育等服務設施建設。綜合運用貨幣信貸等政策工具，支持金融機構擴大
服務消費領域信貸投放，加大對服務消費領域經營主體信貸投放力度，合理確定貸款利率水平，
可持續支持服務消費。支持金融機構針對服務消費經營主體特點和融資需求，創新開發特色金融
產品和服務。鼓勵金融機構加強對多元化服務消費場景、集聚區和相關重點項目建設支持。
（ｓｌ）

