【提振消費】擴大服務消費：推動互聯網、文化領域等對外有序開…

《經濟通通訊社１６日專訊》商務部、國家發展改革委、教育部、工業和信息化部、財政部

、人力資源社會保障部、文化和旅遊部、國家衛生健康委、中國人民銀行等９部門今日對外發布

《關於擴大服務消費的若干政策措施》，提出五方面共１９條舉措。其中在豐富高品質服務供給

方面，《政策措施》提出要擴大服務業高水平對外開放，包括推動互聯網、文化等領域有序開放

，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點，支持將更多服務消費領域納入《鼓勵外商投資產業目

錄》等。



要放寬中高端醫療、休閒度假等領域市場准入，減少限制性措施，吸引更多外商投資、民營

資本進入，增加優質服務供給。



要鼓勵引進國外優秀體育賽事，支持地方舉辦大眾體育賽事，打造一批具有較高知名度的精

品賽事、職業聯賽以及具有自主知識產權的體育競賽表演品牌。持續開展「跟著賽事去旅行」「

體育賽事進景區、進街區、進商圈」「樂享精彩賽事 尋味中華美食」等活動，發揮體育賽事和

相關活動帶動效應。



＊鼓勵文博場館、景區推行免預約，支持幼兒園招收２－３歲幼兒＊



要因地制宜延長熱門文博場館、景區營業時間，優化預約方式，鼓勵推行免預約。支持文博

場館創新辦展方式，其收益可按規定用於績效激勵。支持世界文化遺產、文博場館、非遺機構、

歷史文化名城，挖掘傳統文化ＩＰ市場價值，打造服務消費新場景。支持有條件的地方以優質演

藝、動漫、遊戲、影視作品等線上流量帶動線下場景創新。同時，有序發展社區學院、市民夜校

、老年培訓，提供優質技能培訓、文化藝術培訓，鼓勵有條件的地方提供免費或低租金場地設施

。



此外，支持有條件的幼兒園招收２－３歲幼兒，發展社區嵌入式托育、家庭托育點，鼓勵用

人單位提供托育服務，並按相關規定給予政策支持。加快推進長期護理保險制度建設，擴大長期

護理保險制度覆蓋面。加強對養老護理、家政服務、長期照護等領域從業人員培養培訓，落實有

關支持政策。（ｓｌ）

