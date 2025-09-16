  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

16/09/2025 17:30

【提振消費】擴大服務消費：推動互聯網、文化領域等對外有序開…

　　《經濟通通訊社１６日專訊》商務部、國家發展改革委、教育部、工業和信息化部、財政部
、人力資源社會保障部、文化和旅遊部、國家衛生健康委、中國人民銀行等９部門今日對外發布
《關於擴大服務消費的若干政策措施》，提出五方面共１９條舉措。其中在豐富高品質服務供給
方面，《政策措施》提出要擴大服務業高水平對外開放，包括推動互聯網、文化等領域有序開放
，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點，支持將更多服務消費領域納入《鼓勵外商投資產業目
錄》等。
　
　　要放寬中高端醫療、休閒度假等領域市場准入，減少限制性措施，吸引更多外商投資、民營
資本進入，增加優質服務供給。
　
　　要鼓勵引進國外優秀體育賽事，支持地方舉辦大眾體育賽事，打造一批具有較高知名度的精
品賽事、職業聯賽以及具有自主知識產權的體育競賽表演品牌。持續開展「跟著賽事去旅行」「
體育賽事進景區、進街區、進商圈」「樂享精彩賽事　尋味中華美食」等活動，發揮體育賽事和
相關活動帶動效應。
　
＊鼓勵文博場館、景區推行免預約，支持幼兒園招收２－３歲幼兒＊
　
　　要因地制宜延長熱門文博場館、景區營業時間，優化預約方式，鼓勵推行免預約。支持文博
場館創新辦展方式，其收益可按規定用於績效激勵。支持世界文化遺產、文博場館、非遺機構、
歷史文化名城，挖掘傳統文化ＩＰ市場價值，打造服務消費新場景。支持有條件的地方以優質演
藝、動漫、遊戲、影視作品等線上流量帶動線下場景創新。同時，有序發展社區學院、市民夜校
、老年培訓，提供優質技能培訓、文化藝術培訓，鼓勵有條件的地方提供免費或低租金場地設施

　
　　此外，支持有條件的幼兒園招收２－３歲幼兒，發展社區嵌入式托育、家庭托育點，鼓勵用
人單位提供托育服務，並按相關規定給予政策支持。加快推進長期護理保險制度建設，擴大長期
護理保險制度覆蓋面。加強對養老護理、家政服務、長期照護等領域從業人員培養培訓，落實有
關支持政策。（ｓｌ）

【你點睇？】蘋果發布超薄iPhone Air，市場反應一般，股價跌1.5%。你認為其產品仍物有所值？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中美元首通話將決定TikTok的命運

16/09/2025 15:42

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處