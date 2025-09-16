【提振消費】擴大服務消費政策發布，培育新型消費龍頭企業，設…

《經濟通通訊社１６日專訊》商務部、國家發展改革委、教育部、工業和信息化部、財政部

、人力資源社會保障部、文化和旅遊部、國家衛生健康委、中國人民銀行等９部門今日對外發布

《關於擴大服務消費的若干政策措施》，提出五方面共１９條舉措，其中在培育服務消費促進平

台方面，《政策措施》提出要實施服務消費提質惠民行動，開展「服務消費季」系列促消費活動

；積極發展首發經濟，支持優質消費資源與知名ＩＰ跨界合作，培育一批新型消費龍頭企業。



在激發服務消費新增量方面，《政策措施》提出探索設置中小學春秋假，相應縮短寒暑假時

間，增加旅遊出行等服務消費時間。同時，要吸引更多境外人員入境消費，包括有序擴大單方面

免簽國家範圍，優化完善區域性入境免簽政策，持續優化外國人來華簽證政策和通訊、住宿、支

付等便利化措施，為更多符合條件的人員簽發５年多次簽證；鼓勵旅行社、在線旅遊平台推出若

干適合外國人的特色旅遊線路。此外，還要拓展數字服務消費，鼓勵電商平台創新線上線下融合

的數字服務消費場景，支持生活服務企業數字化轉型和推廣運營；開展「人工智能＋消費」典型

應用案例推薦，持續打造信息消費新產品新場景新熱點。（ｓｌ）

