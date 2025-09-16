  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

16/09/2025 17:24

【提振消費】擴大服務消費政策發布，培育新型消費龍頭企業，設…

　　《經濟通通訊社１６日專訊》商務部、國家發展改革委、教育部、工業和信息化部、財政部
、人力資源社會保障部、文化和旅遊部、國家衛生健康委、中國人民銀行等９部門今日對外發布
《關於擴大服務消費的若干政策措施》，提出五方面共１９條舉措，其中在培育服務消費促進平
台方面，《政策措施》提出要實施服務消費提質惠民行動，開展「服務消費季」系列促消費活動
；積極發展首發經濟，支持優質消費資源與知名ＩＰ跨界合作，培育一批新型消費龍頭企業。
　
　　在激發服務消費新增量方面，《政策措施》提出探索設置中小學春秋假，相應縮短寒暑假時
間，增加旅遊出行等服務消費時間。同時，要吸引更多境外人員入境消費，包括有序擴大單方面
免簽國家範圍，優化完善區域性入境免簽政策，持續優化外國人來華簽證政策和通訊、住宿、支
付等便利化措施，為更多符合條件的人員簽發５年多次簽證；鼓勵旅行社、在線旅遊平台推出若
干適合外國人的特色旅遊線路。此外，還要拓展數字服務消費，鼓勵電商平台創新線上線下融合
的數字服務消費場景，支持生活服務企業數字化轉型和推廣運營；開展「人工智能＋消費」典型
應用案例推薦，持續打造信息消費新產品新場景新熱點。（ｓｌ）

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中美元首通話將決定TikTok的命運

16/09/2025 15:42

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處