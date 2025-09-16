《中國要聞》特斯拉車主「車頂維權」有結果，北京法院判車企提…

《經濟通通訊社１６日專訊》４年多前在上海車展「車頂維權」的特斯拉車主張女士起訴特

斯拉汽車銷售服務（北京）有限公司等買賣合同糾紛一案，今日在北京市大興區人民法院作出一

審判決，法院認定特斯拉作為經營者應保障消費者的知情權，責令其向張女士提供事故前３０分

鐘的完整行車數據。



據內媒報道，張女士表示，將會在拿到完整數據後，就數據的真實性和完整性申請司法鑑定

，之後再以數據為依據，申請司法鑑定涉事特斯拉車輛是否煞車失靈。



張女士在２０２１年４月１９日上海車展期間，爬上特斯拉展車車頂，大呼「特斯拉煞車失

靈」，引起輿論關注。上海警方以擾亂公共秩序對張女士處以行政拘留５天。特斯拉隨後以侵犯

名譽權為由起訴張女士，並索償５００萬元人民幣。該案今年７月１１日於上海市二中院二審判

決，維持原判，即認定張女士侵犯特斯拉名譽權，需向特斯拉賠禮道歉並賠償１７萬元人民幣。

張女士起訴特斯拉煞車失靈的案件則直到今天才有初步結果。（ｓｌ）

