  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

16/09/2025 16:59

《中國要聞》特斯拉車主「車頂維權」有結果，北京法院判車企提…

　　《經濟通通訊社１６日專訊》４年多前在上海車展「車頂維權」的特斯拉車主張女士起訴特
斯拉汽車銷售服務（北京）有限公司等買賣合同糾紛一案，今日在北京市大興區人民法院作出一
審判決，法院認定特斯拉作為經營者應保障消費者的知情權，責令其向張女士提供事故前３０分
鐘的完整行車數據。
　
　　據內媒報道，張女士表示，將會在拿到完整數據後，就數據的真實性和完整性申請司法鑑定
，之後再以數據為依據，申請司法鑑定涉事特斯拉車輛是否煞車失靈。
　
　　張女士在２０２１年４月１９日上海車展期間，爬上特斯拉展車車頂，大呼「特斯拉煞車失
靈」，引起輿論關注。上海警方以擾亂公共秩序對張女士處以行政拘留５天。特斯拉隨後以侵犯
名譽權為由起訴張女士，並索償５００萬元人民幣。該案今年７月１１日於上海市二中院二審判
決，維持原判，即認定張女士侵犯特斯拉名譽權，需向特斯拉賠禮道歉並賠償１７萬元人民幣。
張女士起訴特斯拉煞車失靈的案件則直到今天才有初步結果。（ｓｌ）

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中美元首通話將決定TikTok的命運

16/09/2025 15:42

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處