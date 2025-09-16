【ＡＩ】英偉達專供中國市場ＲＴＸ　６０００Ｄ芯片未獲大型科…

《經濟通通訊社１６日專訊》英偉達專供中國市場的最新人工智能（ＡＩ）芯片ＲＴＸ

６０００Ｄ據報不受青睞。據《路透》引述了解採購談判情況的人士表示，中國一些大型科技公

司並未下訂單，而從性價比角度考慮以及與英偉達其他產品相較，ＲＴＸ ６０００Ｄ沒那麼有

吸引力。英偉達本周開始出貨ＲＴＸ ６０００Ｄ。



另有消息人士稱，阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）和字節跳動等中國科技巨

頭正等待其Ｈ２０芯片的訂單獲得處理，這些公司還希望英偉達的Ｂ３０Ａ（一款比Ｈ２０功能

強大得多的芯片）能夠獲得美國政府的銷售許可。英偉達於７月獲得美國政府許可，對華恢復銷

售專供中國市場的Ｈ２０芯片。



ＲＴＸ ６０００Ｄ需求低迷，與分析師的高度樂觀預測形成了鮮明對比。摩根大通上個月

在一份報告中表示，預計今年下半年ＲＴＸ ６０００Ｄ的產量將達到約１５０萬顆。



報道指，英偉達發言人在一份聲明中表示，「市場競爭激烈，我們盡力提供最好的產品」。

阿里巴巴則尚未回應置評請求；騰訊和字節跳動未立即回應置評請求。



報道指出，ＲＴＸ ６０００Ｄ、Ｈ２０、Ｂ３０Ａ這三款芯片都是中國境外相應型號的降

規版本，是英偉達為遵守美國出口限制而開發。美國希望遏制中國的技術進步，以保持在ＡＩ開

發方面的領先地位。（ｓｌ）



