16/09/2025 16:41

【ＡＩ】英偉達專供中國市場ＲＴＸ　６０００Ｄ芯片未獲大型科…

　　《經濟通通訊社１６日專訊》英偉達專供中國市場的最新人工智能（ＡＩ）芯片ＲＴＸ　
６０００Ｄ據報不受青睞。據《路透》引述了解採購談判情況的人士表示，中國一些大型科技公
司並未下訂單，而從性價比角度考慮以及與英偉達其他產品相較，ＲＴＸ　６０００Ｄ沒那麼有
吸引力。英偉達本周開始出貨ＲＴＸ　６０００Ｄ。
　
　　另有消息人士稱，阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）和字節跳動等中國科技巨
頭正等待其Ｈ２０芯片的訂單獲得處理，這些公司還希望英偉達的Ｂ３０Ａ（一款比Ｈ２０功能
強大得多的芯片）能夠獲得美國政府的銷售許可。英偉達於７月獲得美國政府許可，對華恢復銷
售專供中國市場的Ｈ２０芯片。
　
　　ＲＴＸ　６０００Ｄ需求低迷，與分析師的高度樂觀預測形成了鮮明對比。摩根大通上個月
在一份報告中表示，預計今年下半年ＲＴＸ　６０００Ｄ的產量將達到約１５０萬顆。
　
　　報道指，英偉達發言人在一份聲明中表示，「市場競爭激烈，我們盡力提供最好的產品」。
阿里巴巴則尚未回應置評請求；騰訊和字節跳動未立即回應置評請求。
　
　　報道指出，ＲＴＸ　６０００Ｄ、Ｈ２０、Ｂ３０Ａ這三款芯片都是中國境外相應型號的降
規版本，是英偉達為遵守美國出口限制而開發。美國希望遏制中國的技術進步，以保持在ＡＩ開
發方面的領先地位。（ｓｌ）
　

