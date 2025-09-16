  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

16/09/2025 08:05

中金公司（０３９０８）發３０億人幣債券佔規劃上限７５％，票…

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）公布，
２０２５年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第三期），最終發行３０億元（人民幣．下
同），為規劃上限４０億元的７５％。
　
　　該集團指，品種一最終發行規模為３０億元，票面利率為１﹒９３％，期限為３年，品種二
最終未發行。該集團指，債券承銷機構中信證券關聯方參與認購１﹒６億元，興業證券股份參與
認購２０００萬元。（ｗｈ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

九三閱兵的電子戰與信息戰：台海與中美角力中的關鍵力量

16/09/2025 08:06

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處