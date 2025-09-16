中金公司（０３９０８）發３０億人幣債券佔規劃上限７５％，票…

《經濟通通訊社１６日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）公布，
２０２５年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第三期），最終發行３０億元（人民幣．下
同），為規劃上限４０億元的７５％。
該集團指，品種一最終發行規模為３０億元，票面利率為１﹒９３％，期限為３年，品種二
最終未發行。該集團指，債券承銷機構中信證券關聯方參與認購１﹒６億元，興業證券股份參與
認購２０００萬元。（ｗｈ）
16/09/2025 08:05
