金風科技（０２２０８）股東和諧健康沽８７８萬股，佔０﹒２％…

《經濟通通訊社１６日專訊》金風科技（０２２０８）（深：００２２０２）公布，收到股

東和諧健康保險－萬能產品於上周五（１２日）通過集中競價方式減持８７７﹒６２萬股，佔總

股本比例約０﹒２％。



該集團指，權益變動後，和諧健康所持股份數量由約４﹒３１億股減少至約４﹒２２億股，

佔總股本比例由約１０﹒２％減少至約９﹒９９％。（ｗｈ）

