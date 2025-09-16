金風科技（０２２０８）股東和諧健康沽８７８萬股，佔０﹒２％…

《經濟通通訊社１６日專訊》金風科技（０２２０８）（深：００２２０２）公布，收到股
東和諧健康保險－萬能產品於上周五（１２日）通過集中競價方式減持８７７﹒６２萬股，佔總
股本比例約０﹒２％。
該集團指，權益變動後，和諧健康所持股份數量由約４﹒３１億股減少至約４﹒２２億股，
佔總股本比例由約１０﹒２％減少至約９﹒９９％。（ｗｈ）
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
16/09/2025 08:05
《經濟通通訊社１６日專訊》金風科技（０２２０８）（深：００２２０２）公布，收到股
東和諧健康保險－萬能產品於上周五（１２日）通過集中競價方式減持８７７﹒６２萬股，佔總
股本比例約０﹒２％。
該集團指，權益變動後，和諧健康所持股份數量由約４﹒３１億股減少至約４﹒２２億股，
佔總股本比例由約１０﹒２％減少至約９﹒９９％。（ｗｈ）
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N