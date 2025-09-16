《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１６日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（１５日）「滬股通」及「

深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

寒武紀 （６８８２５６） ３１３１﹒８０

海光信息 （６８８０４１） ３０８４﹒４７

工業富聯 （６０１１３８） ２３２７﹒９９

兆易創新 （６０３９８６） １４５９﹒７８

臥龍電驅 （６００５８０） １３０１﹒０３

藥明康德 （６０３２５９） １２２７﹒６２

紫金礦業 （６０１８９９） １１４９﹒４４

賽力斯 （６０１１２７） １１３０﹒６４

劍橋科技 （６０３０８３） １０９３﹒２９

江淮汽車 （６００４１８） １０８１﹒９８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



「深股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

寧德時代 （３００７５０） ６７５９﹒２３

立訊精密 （００２４７５） ２５５１﹒７３

勝宏科技 （３００４７６） ２４４４﹒９１

中際旭創 （３００３０８） ２３３８﹒６６

比亞迪 （００２５９４） ２３３８﹒４１

陽光電源 （３００２７４） ２２５９﹒４７

東方財富 （３０００５９） １６４７﹒８０

新易盛 （３００５０２） １５５５﹒３７

華工科技 （０００９８８） １４８８﹒９２

歌爾股份 （００２２４１） １１６１﹒８２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（以上數字取小數點後兩個位）

