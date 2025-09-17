【提振消費】商務部：將出台住宿業、鐵路與旅遊融合發展等系列…

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國新辦舉行新聞發布會，介紹《關於擴大
服務消費的若干政策措施》。商務部服貿司司長孔德軍表示，初步統計，圍繞建立服務消費「１
＋Ｎ」的政策體系，相關部門目前已經出台了３０多項政策。孔德軍指出，接下來商務部還將出
台住宿業高質量發展、鐵路與旅遊融合發展等一系列特色文件，形成政策組合拳。
【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇
17/09/2025 16:04
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國新辦舉行新聞發布會，介紹《關於擴大
服務消費的若干政策措施》。商務部服貿司司長孔德軍表示，初步統計，圍繞建立服務消費「１
＋Ｎ」的政策體系，相關部門目前已經出台了３０多項政策。孔德軍指出，接下來商務部還將出
台住宿業高質量發展、鐵路與旅遊融合發展等一系列特色文件，形成政策組合拳。
【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N