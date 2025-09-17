  • 會員
17/09/2025 08:51

《駐京專電》李強調研甘肅青海：因地制宜培育壯大新質生產力

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院總理李強１５日至１６日在甘肅、
青海調研。他強調，堅持創新驅動，推進綠色發展，因地制宜培育壯大新質生產力，加快構建體
現本地特色和優勢的現代化產業體系。
　
＊支持企業和科研機構加大研發投入＊
　
　　在甘肅蘭州，李強來到泰基離子技術有限公司、空間技術物理研究所航天高新產業園，觀看
最新設備和零部件展示，詳細了解相關技術原理和產品產銷應用情況。李強說，甘肅在發展重離
子技術、空間技術等領域具備較好基礎。要緊盯國際前沿，支持企業和科研機構加大研發投入，
創新人才培養激勵機制，在基礎研究方面潛心鑽研，夯實核心技術能力。要積極對接市場需求，
推動產業鏈上下游聯動發展，支持民營企業更多參與，加快產品和服務迭代升級。
　
＊推進綠色算電融合發展＊
　
　　在青海西寧，李強來到中國聯通三江源國家大數據基地、青海綠色算電融合調度及生態監測
中心，聽取有關匯報，細致詢問生態保護和綠電、算力使用情況。李強說，要堅定不移走綠色發
展之路，把打造算力平台和用好清潔能源結合起來，加強優勢集成，深入推進綠色算電融合發展
。要充分發揮市場機制作用，調動各方面積極性，營造有利於創新的條件和環境，進一步深化產
業應用，更好促進數字經濟發展。
　
　　在青海可可西里食品有限公司，李強勉勵企業深耕綠色農牧業，以健康安全的品質做優品牌
，創新生產管理，一體推進餐飲服務、工業旅游、商貿流通等全產業鏈發展，為農牧業提質增效
、農牧民就業增收發揮更大帶動作用。

