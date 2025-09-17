  • 會員
17/09/2025 09:05

《駐京專電》人行陸磊：續推進跨境支付互聯互通，暢通全球資金…

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中國人民銀行副行長陸磊出席第十四屆中
國支付清算論壇並講話。陸磊表示，人民銀行將指導產業各方繼續推進跨境支付互聯互通，進一
步暢通連通全球的資金網絡和渠道，推動構建更加開放安全高效的境內二維碼支付網絡，通過行
業自律和市場化手段促進形成多元發展、良性競爭的市場環境。
　
　　陸磊指出，全球科技創新加快迭代。支付產業要加快推動科技創新，全面提升支付數字化水
平，以技術創新鞏固領先優勢。同時，要統籌安全與發展，牢牢守住安全底線。產業各方應堅持
守正創新，讓創新在合規的軌道上推進，以發展的成果夯實安全的基礎，形成支付產業高質量發
展的堅實底色。
　
　　陸磊表示，近年來，經過產業各方不懈努力，支付服務實體經濟質效進一步提升，行業治理
持續深入，金融基礎設施支撐有力，高水平開放不斷推進，現代支付體系建設取得新成效。推動
支付互聯互通是實現支付產業高質量發展的必要途徑。繼今年６月內地與香港快速支付系統實現
互聯互通後，７月底，跨境二維碼統一網關上線試運行。統一網關堅持公共性、包容性、普惠性
原則，支持符合條件的市場機構接入開展跨境二維碼支付業務。

