17/09/2025 15:34

【提振消費】商務部：擴大服務消費，堅持惠民生和促消費相結合

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院新聞辦舉行新聞發布會，介紹《關
於擴大服務消費的若干政策措施》。商務部副部長盛秋平表示，《政策措施》提出５方面１９條
具體任務措施，堅持惠民生和促消費相結合，堅持優化供給和激發需求相結合，堅持對外開放和
對內放開相結合，吸引更多優質服務消費資源進入，解決供給側優質服務短缺問題，激發經營主
體活力，提高服務供給的質量和效率。
　
＊開展消費新業態新模式新場景試點城市建設＊
　
　　《政策措施》共提出５個方面１９項任務舉措：首先是培育服務消費促進平台，開展「服務
消費季」等活動，培育服務消費品牌。還將開展消費新業態新模式新場景試點城市建設，支持首
發經濟，創新多元化服務消費場景，推進優質消費資源與知名ＩＰ跨界合作，促進商旅文體健融
合發展。
　
　　二是豐富高品質服務供給。將擴大服務業高水平對外開放，將更多服務消費領域納入《鼓勵
外商投資產業目錄》，以開放優化供給，以供給創造需求；支持影視、動漫等領域精品創作；因
地制宜延長熱門文博場館、景區營業時間，支持文博場館創新辦展方式；鼓勵引進國際高水平體
育賽事，打造精品賽事和體育競賽表演品牌；規範發展非學科教育培訓，提供更多優質技能培訓
、文化藝術培訓；加強對養老護理、家政服務、長期照護等領域從業人員培訓，支持普惠托育機
構建設；放寬中高端醫療、休閒度假等領域市場准入，減少限制性措施。
　
＊有序擴大單方面免簽國家範圍＊
　
　　三是激發服務消費新增量。將有序擴大單方面免簽國家範圍、優化完善區域性入境免簽政策
，發揮我國傳統文化資源優勢，吸引更多境外人員開啟「中國遊」、暢享「中國購」；鼓勵電商
平台創新線上線下融合的數字服務消費場景，打造信息消費新產品新場景新熱點。
　
　　此外，還要加強財政金融支持。將統籌利用中央預算內投資等資金支持文化、旅遊、養老、
托育、體育等服務設施建設；支持服務貿易創新發展引導基金按市場化原則投資符合條件的服務
消費企業；加大對服務消費領域經營主體信貸投放力度，加強對多元化服務消費場景、服務消費
集聚區的建設支持；對與居民日常生活密切相關的服務消費領域經營主體給予貸款貼息等。
　
　　最後，《政策措施》提出健全統計監測制度，加快推進分地區服務零售額測算工作，更好反
映地方服務消費發展。

