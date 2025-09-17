【提振消費】發改委：三方面促服務供給提質擴容，深入實施「人…

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國新辦舉行新聞發布會，介紹《關於擴大

服務消費的若干政策措施》。發改委就業收入分配和消費司司長吳越濤在會上表示，下一步，國

家發改委將重點從三個方面，促進服務供給提質擴容。



一是推動企業向「新」，激發創新動能。深入實施「人工智能＋」行動，推動人工智能在服

務消費等領域加快應用，賦能大中小各類服務企業。深化線上線下、商旅文體健多業態消費融合

，鼓勵企業打造消費新場景、拓展消費新體驗、挖掘消費新需求。



＊在托育、養老、家政、旅遊等領域實施「信用＋」工程＊



二是推動行業向「優」，提升服務水平。依托職業院校和龍頭企業支持產教融合實訓基地和

公共實訓基地建設，增加高技能服務人才供給。在托育、養老、家政、旅遊等重點領域實施「信

用＋」工程，健全守信激勵和失信懲戒機制，讓消費者更放心。



三是推動市場向「活」，營造良好環境。扎實推進統一大市場建設，清理整治市場准入壁壘

，為各類企業特別是中小企業營造公平的市場准入環境。發揮好與民營企業常態化溝通交流和問

題解決機制作用，持續深入聽取民營企業意見建議，幫助民營企業解決困難問題、實現健康發展

。

