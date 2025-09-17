《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１７日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
「滬股通」首十大成交活躍股列表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
工業富聯 （６０１１３８） ３５１０﹒３３
海光信息 （６８８０４１） ２３６２﹒３６
寒武紀 （６８８２５６） ２０８０﹒０７
臥龍電驅 （６００５８０） １５８９﹒２５
恒瑞醫藥 （６００２７６） １３５０﹒４６
貴州茅台 （６００５１９） １３３３﹒４２
兆易創新 （６０３９８６） １２８９﹒１９
藥明康德 （６０３２５９） １０５９﹒０５
中信證券 （６０００３０） １０３８﹒３５
紫金礦業 （６０１８９９） １００４﹒４３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
「深股通」首十大成交活躍股列表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代 （３００７５０） ５３８０﹒１５
勝宏科技 （３００４７６） ２４４６﹒５５
東方財富 （３０００５９） ２０５３﹒６６
中際旭創 （３００３０８） １９７０﹒８４
立訊精密 （００２４７５） １６６６﹒２８
比亞迪 （００２５９４） １６３４﹒９８
東山精密 （００２３８４） １５６５﹒９８
三花智控 （００２０５０） １５１６﹒２８
陽光電源 （３００２７４） １５０３﹒２０
北方華創 （００２３７１） １４４５﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（以上數字取小數點後兩個位）
