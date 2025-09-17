  • 會員
AH股新聞

17/09/2025 08:14

《神州頭條》報章頭版摘要：九部門聯合發布擴大服務消費「１９…

　　《經濟通通訊１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
九部門出台擴大服務消費政策措施，擴大電訊、醫療、教育等領域開放試點
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部９月１６日消息，商務部等九部門近日聯合印發《關於擴大服務消費的若干政策措施》，
在培育服務消費促進平台、豐富高品質服務供給、激發服務消費新增量、加強財政金融支持、健
全統計監測制度５方面提出１９條舉措。政策措施明確，推動互聯網、文化等領域有序開放，擴
大電訊、醫療、教育等領域開放試點，開展重點領域消費貸款貼息。
　
上市方式持續創新，「Ａ＋Ｈ」擴容潮起
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
Ｗｉｎｄ數據顯示，截至９月１６日，今年以來已有１１家Ａ股公司在港股上市。業內人士分析
，與此前不同，本輪「Ａ＋Ｈ」擴容潮，涉及硬科技、新消費、生物醫藥等多個新興領域，國際
長線資金參與度提升，基石投資者陣容強大。上市方式持續創新，除傳統遞表方式外，換股吸收
合並、私有化等創新方案接連出現，為企業拓展融資渠道和優化資源配置提供了新路徑。
　
李強在甘肅、青海調研時強調，構建體現本地特色和優勢的現代化產業體系
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局常委、國務院總理李強９月１５日至１６日在甘肅、青海調研。他強調，要深入
學習貫徹習近平總書記關於統籌推進高質量發展和高水平保護的重要指示精神，牢牢把握在全國
發展大局中的戰略定位，堅持創新驅動，推進綠色發展，因地制宜培育壯大新質生產力，加快構
建體現本地特色和優勢的現代化產業體系，更好造福人民群眾。
　
　
《上海證券報》
　
更大力度提振消費擴大內需，９部門提出１９項措施激發服務消費潛能
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部等９部門近日印發《關於擴大服務消費的若干政策措施》，從５方面提出１９項具體措施
，包括：開展「服務消費季」系列促消費活動；支持優質消費資源與知名ＩＰ跨界合作；結合實
際、因地制宜延長熱門文博場館、景區營業時間，優化預約方式，鼓勵推行免預約；優化學生假
期安排，完善配套政策。
　
潘功勝《求是》發文章表示：務實開展全球金融治理與合作
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國人民銀行行長潘功勝在《求是》雜志發表文章《堅定踐行全球治理倡議，持續推進全球金融
治理改革完善》，聚焦國際貨幣體系、跨境支付體系、全球金融穩定體系、國際金融組織治理四
個方面進行深入思考。文章探討了推動新一輪國際貨幣體系變革的方向，其中便包括如何弱化對
單一主權貨幣的過度依賴和負面影響，形成少數強勢主權貨幣的良性競爭和激勵約束機制。
　
「十四五」農業農村發展成就亮眼，去年糧食產量首破１﹒４萬億斤
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月１６日，國新辦舉行新聞發布會，介紹「十四五」時期農業農村發展成就。農業農村部部長
韓俊在會上介紹，糧食產量邁上了新的台階，去年全國糧食產量首次突破１﹒４萬億斤，比
２０２０年增產７４０億斤。現在人均糧食佔有量已達５００公斤，做到了谷物基本自給、口糧
絕對安全，國家糧食安全是有充分保障的。
　
　
《證券時報》
　
九部門聯合發布擴大服務消費「１９條」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月１６日，商務部等九部門聯合發布《關於擴大服務消費的若干政策措施》，從培育服務消費
促進平台、豐富高品質服務供給、激發服務消費新增量、加強財政金融支持、健全統計監測制度
等方面提出１９條具體舉措，推動擴大服務消費。
　
中國脫貧攻堅成果得到鞏固和拓展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年是，中國鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接５年過渡期的最後一年。在國務院新聞
辦公室１６日上午舉行的「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會上，農業農村部部
長韓俊表示，過渡期以來，，中國脫貧攻堅成果得到鞏固和拓展。
　
一攬子政策落地顯效，中長期資金築牢穩市根基
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
自２０２４年９月２４日「一攬子金融支持經濟高質量發展的改革舉措」落地以來，資本市場改
革風勁，「１＋Ｎ」政策體系漸次落地，系統性重塑了市場的基礎制度和監管底層邏輯。市場預
期和信心明顯改善。今年以來Ａ股企穩回升，交易日趨活躍。當前，穩的力量還在不斷匯聚。在
謀劃「十五五」時期資本市場重點任務舉措時，證監會表示要持續鞏固資本市場回穩向好勢頭，
不斷增強市場的吸引力和包容性，積極倡導長期投資、價值投資、理性投資理念。（ｅｗ）

