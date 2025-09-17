《神州經脈》首８月財收增幅擴，青年失業率創新高，央企利潤總…

《神州經脈》中美經貿會談釋出暖意，滬綜指兩連升，今日（１７日）收升０﹒３７％，報

３８７６﹒３４點，深成指漲１﹒１６％，寧王創新高，推動創業板指收揚１﹒９５％。滬深兩

市全天成交額２﹒３８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加３５４億元或１﹒５％。



今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０１３，較上個交易日升１４點子，兩連升，創９月９

日以來逾一周新高，較市場預測偏強不到１０點。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報

７﹒１０５６，較上個交易日４時３０分收盤價升１０７點子，兩連升，創２０２４年１１月４

日以來逾十個月高，全日在７﹒１０６２至７﹒１１１６之間波動。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 財政部公布，１－８月，全國一般公共預算收入１４８１９８億元，同比增長０﹒３％，

增幅較１－７月擴大０﹒２個百分點。其中，全國稅收收入１２１０８５億元，同比微增

０﹒０２％，１－７月為下降０﹒３％；非稅收入２７１１３億元，同比增長１﹒５％，增幅較

１－７月收窄０﹒５個百分點。主要稅收收入中，證券交易印花稅１１８７億元，同比增長

８１﹒７％，增幅較１－７月大幅擴大１９﹒２個百分點。１－８月，全國一般公共預算支出

１７９３２４億元，同比增長３﹒１％，增幅較１－７月收窄０﹒３個百分點。主要支出科目中

，社會保障和就業支出增幅最強勁，同比增１０％，較１－７月擴大０﹒２個百分點，規模為

３０７２３億元。



２﹒ 國新辦舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會，國資委主任張玉卓在會

上介紹，「十四五」以來，中央企業資產總額從不到７０萬億元增長到超過９０萬億元，利潤總

額從１﹒９萬億元增長到２﹒６萬億元，年均增速分別達到７﹒３％、８﹒３％。營業收入利潤

率從６﹒２％提升到６﹒７％，全員勞動生產率每人每年從５９﹒４萬元增長到８１﹒７萬元，

國有資本回報率、淨資產收益率等指標都持續改善。



３﹒ 國務院新聞辦舉行新聞發布會，介紹《關於擴大服務消費的若干政策措施》。商務部副部

長盛秋平表示，《政策措施》提出５方面１９條具體任務措施，堅持優化供給和激發需求相結合

，堅持對外開放和對內放開相結合，吸引更多優質服務消費資源進入。文旅部產業發展司司長繆

沐陽稱，將正式啟動「百城百區」文化和旅遊消費三年行動計劃；各地也陸續出台擴大文旅消費

的專項政策，將在消費月期間發放超過３﹒３億元的消費補貼。



４﹒ 中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥１７日在北京會見新加坡政府投資公司首席執

行官林昭傑。丁薛祥表示，中國經濟長期向好，新質生產力穩步發展，科技創新厚積薄發，營商

環境持續優化，始終是外資企業投資興業的沃土。歡迎包括新加坡政府投資公司在內的各國企業

繼續深耕中國市場，更好分享中國發展機遇。林昭傑高度贊賞中國發展成就，表示堅定看好中國

發展前景，願同中方加強合作，為新中關係發展作出積極貢獻。



５﹒ 國家統計局公布８月分年齡組失業率數據。８月全國城鎮不包含在校生的１６－２４歲勞

動力失業率為１８﹒９％，較７月上升１﹒１個百分點，連升兩個月，為完善青年失業率統計方

法並恢復公布這項數據以來（２０２３年１２月）的新高。８月，不包含在校生的２５－２９歲

勞動力失業率為７﹒２％，較７月略增０﹒３個百分點，為今年３月以來新高。８月，不包含在

校生的３０－５９歲勞動力失業率為３﹒９％，與７月持平。



６﹒ 據《路透》報道，內蒙古自治區能源局一份文件顯示，因為超出核定產能，已責令１５座

煤礦暫停生產。據中國大宗商品諮詢機構「我的鋼鐵」（Ｍｙｓｔｅｅｌ）統計，受影響煤礦的

合計年產能約為３４６０萬噸。《路透》致電內蒙古自治區能源局，接聽人員證實了相關文件，

文件內容包括該地區產能檢查的結果和關鍵細節。調查結果顯示，鄂爾多斯１５座煤礦於

２０２５年上半年超出核定產能１０％以上。文件稱，有關部門已要求這些煤礦暫停生產，只有

在通過自治區安全監管部門檢查後方可恢復生產。



７﹒ 華為終端微博今日凌晨宣布，鴻蒙感恩回饋季現已開啟，華為Ｍａｔｅ Ｘ６、Ｐｕｒａ

８０系列、Ｍａｔｅ ７０系列等機型至高可享２０００元優惠，另有分期免息及以舊換新活

動。其中，華為Ｍａｔｅ Ｘ６降幅最大，從１２９９９元起下調至１０９９９元起，直降

２０００元；Ｐｕｒａ ８０系列中，Ｐｕｒａ ８０ Ｕｌｔｒａ降幅最大，由９９９９元起

降至８４９９元起，直降１５００元；Ｍａｔｅ ７０系列中，Ｍａｔｅ ７０ Ｐｒｏ＋降價

１０００元，降幅最大，從８４９９元起降至７４９９元起。



８﹒ 哈囉今日宣布，旗下Ｒｏｂｏｔａｘｉ業務獲得阿里巴巴集團戰略投資。此次投資標誌著

雙方將基於此前合作基礎，進一步深化在智駕大模型、算力平台及Ｒｏｂｏｔａｘｉ等領域的全

面合作，共同加速Ｒｏｂｏｔａｘｉ行業的商業化、規模化進程。未來，雙方將基於

Ｒｏｂｏｔａｘｉ實際運營場景和需求，開展全面合作，打造極致低成本、高安全、高可靠、高

可用的智能駕駛技術，加速實現Ｒｏｂｏｔａｘｉ的商業化。（ｊｑ）

