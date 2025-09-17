《鍾之日記》科技股強勢撐市，地產港股見失落

《鍾之日記》９月１７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場關注美聯儲會議，美股周二（１６日）高開低走。香港行政長官李家超今日宣讀新一份

《施政報告》，港股高開高走，逼近二萬七，最高報２６９３６；科技股強勢，科指升穿今年高

位。恒生指數全日收報２６９０８，升４６９點或１﹒８％，主板成交近３６０３億元。恒生科

技指數收報６３３４，升２５６點或４﹒２％。



＊中美會談釋暖意，滬指兩連升＊



中美經貿會談釋出暖意，滬綜指兩連升，今日收升０﹒３７％，報３８７６﹒３４點，深成

指漲１﹒１６％，寧王創新高，推動創業板指收揚１﹒９５％。滬深兩市全天成交額２﹒３８萬

億元人民幣，較上個交易日增１﹒５％。



中美馬德里經貿會談結束後，字節跳動剝離ＴｉｋＴｏｋ美國業務的最後期限再次延為１２

月１６日。美國財政部長貝森特透露，在美國對華關稅緩徵期於１１月１０日到期前，中美代表

團還會再會面一次，地點可能是德國法蘭克福。他並指，「每一輪會談都在變得越來越富有成果

」。有分析師認為，中國在滿足了美國的一些要求後，作為交換，美國也會在某些地方作讓步，

例如放鬆對中國芯片或相關技術的封瑣，或者中概股在美國上市的監管。



＊產業發展競速，中芯寧王齊破頂＊



英國《金融時報》報道，中國芯片製造商中芯國際（００９８１）正在試運行首台國產先進

芯片製造設備，以在人工智能（ＡＩ）處理器生產方面挑戰西方競爭對手。



兩位知情人士透露，中芯正在測試由上海初創企業宇量昇（Ｙｕｌｉａｎｇｓｈｅｎｇ）科

技有限公司製造的一台深紫外（ＤＵＶ）光刻機。消息人士稱，雖然宇量昇的設備大部分組件已

實現國產化，但部分零部件還需進口。但他們補充，該公司正在努力推進所有部件國產化。報道

指，雖然早期試驗結果令人鼓舞，但目前尚不清楚該光刻機是否及何時能夠用於芯片量產。



有關報道助力中芯國際股價向上，盤中勁揚７﹒３％，創歷史新高，最終收升７﹒１％報

６７﹒７元。其他芯片股也收高，華虹半導體（０１３４７）升約３％，晶門半導體

（０２８７８）升２﹒１％。



另外，寧德時代（０３７５０）股價也創上市以來新高，最高見５０８元，收報５０２﹒５

元，漲５﹒３％。《上海證券報》援引券商研究所報道稱，寧德時代２０２６年電池排產（即規

劃產量）或達１０００ＧＷｈ，較２０２５年增長約４３％，超出市場預期。公司董事長曾毓群

今日指出，中國已經成為全球最大的儲能市場，目前擁有全球最完整的、規模最大的儲能技術，

最先進的儲能產業鏈；儲能電池和系統的出貨量分別佔全球市場的９０％和７０％以上。但同時

過去三年儲能系統價格下降了約８０％，價格戰導致企業毛利急速縮水，曾毓群呼籲業界回歸理

性競爭，推動儲能行業健康發展。



＊放寬投資移民住宅成交價門檻，本土地產股沒提振＊



行政長官李家超發表新一份《施政報告》，對於香港樓市，除了「優化新資本投資者入境計

劃，住宅物業投資門檻降至３０００萬」外，最終毫無驚喜。期望政府進一步放寬細價樓印花稅

未被接納，全國人大港區代表提出設立「購房資金通」亦落空。



施政報告提及優化的「新資本投資者入境計劃」，李家超稱，現時「新資本投資者入境計劃

」要求申請人在港投資不少於３０００萬元，其中房地產投資額（無論是住宅或非住宅）現最多

只算入１０００萬元。他表示，政府會優化計劃，如購買非住宅物業，可算入額由１０００萬元

提升至１５００萬元，物業成交價則仍不受限制；如購買住宅物業，可算入額維持１０００萬元

，但可算入的住宅物業投資會放寬，成交價門檻由５０００萬元下調至３０００萬元。



市場指投資移民或有助一手豪宅去庫存，但對私人住宅市場沒幫助，本港地產股沒興奮，恒

隆地產（００１０１）升１﹒３％已是升幅最大，新世界發展（０００１７）升０﹒５％，新鴻

基地產（０００１６）升０﹒７％，恒基地產（０００１２）跌０﹒８％，長實（０１１１３）

跌０﹒１６％。



