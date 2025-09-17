  • 會員
17/09/2025 09:22

《中國要聞》網信辦擬細化對未成年人有特殊義務的網絡平台認定…

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家網信辦會同國家新聞出版、電影部門和國務院教育、電信
、公安、文化和旅遊、市場監管、廣播電視等有關部門起草了《未成年人用戶數量巨大和對未成
年人群體具有顯著影響的網絡平台服務提供者認定辦法（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意
見。
　
　　《未成年人網絡保護條例》明確了網絡平台對未成年人的普遍性保護義務，並在第２０條對
未成年人用戶數量巨大和對未成年人群體具有顯著影響的網絡平台提出了特殊義務要求。《辦法
》細化了對上述平台的具體認定標準、認定流程和相關工作要求。
　
　　具體認定標準方面，網絡平台提供的產品或者服務專門以未成年人為服務對象、註冊用戶在
１０００萬以上或者月活躍用戶在１００萬以上的，或者網絡平台提供的產品或者服務的對象不
局限於未成年人，但未成年人註冊用戶數量在１０００萬以上或者月活躍未成年人用戶在１００
萬以上的，應當認定為未成年人用戶數量巨大的網絡平台服務提供者。
　
　　在認定認定對未成年人群體具有顯著影響的網絡平台服務提供者時，應當綜合考慮網絡平台
下載量、註冊用戶數量、月活躍用戶數量規模，未成年人登錄頻次、使用時長、喜愛程度、消費
金額等因素。（ｗｎ）

