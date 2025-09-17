  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

17/09/2025 08:25

劉強東談外賣戰：不應把正常商業競爭變成個人恩怨

　　《經濟通通訊社１７日專訊》京東集團（０９６１８）、美團（０３６９０）及阿里巴巴
（０９９８８）旗下餓了麼近月加大補貼力度，外賣市場競爭日趨激烈。京東創辦人兼主席劉強
東繼６月底後，最新再談及與美團的競爭，並透露進軍外賣市場後，曾邀請王興赴宴，但最終未
能成行。
　
　　劉強東於６月透露，早於進入外賣行業前，曾與美團創辦人王興、５８同城姚勁波及滴滴程
維共進晚餐，其當時直言，「兄弟，我要正式進入外賣了」。
　
＊邀約美團王興會面未能成行＊
　
　　他最新表示，近期再度邀約王興聚餐，但王興以正在巴西外賣市場與滴滴競爭為由婉拒，姚
勁波則建議邀請美團高級副總裁王莆中，但王莆中表示「老闆不去不敢去」，因此會面最終未能
成行。
　
　　劉強東對內媒記者說，自己認為民營企業要簡單實在點見面聊聊，所有企業該競爭競爭，靠
戰略、靠商業模式，靠價值創造和信譽最終贏得消費者。「我們不應該變成仇人，不要把正常的
商業競爭變成個人恩怨，沒有必要。興哥我很尊重，莆中我也很贊賞。」
　
　　劉強東又透露，後續將公布全新的酒店發展計劃。不希望把酒店再拉進價格戰，讓酒店從業
者將價格進一步降低，最後「捲」到服務品質下降，利潤空間受到擠壓，整個生態受到破壞。
（ｒｙ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中美元首通話將決定TikTok的命運

16/09/2025 15:42

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處