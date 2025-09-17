劉強東談外賣戰：不應把正常商業競爭變成個人恩怨

《經濟通通訊社１７日專訊》京東集團（０９６１８）、美團（０３６９０）及阿里巴巴

（０９９８８）旗下餓了麼近月加大補貼力度，外賣市場競爭日趨激烈。京東創辦人兼主席劉強

東繼６月底後，最新再談及與美團的競爭，並透露進軍外賣市場後，曾邀請王興赴宴，但最終未

能成行。



劉強東於６月透露，早於進入外賣行業前，曾與美團創辦人王興、５８同城姚勁波及滴滴程

維共進晚餐，其當時直言，「兄弟，我要正式進入外賣了」。



＊邀約美團王興會面未能成行＊



他最新表示，近期再度邀約王興聚餐，但王興以正在巴西外賣市場與滴滴競爭為由婉拒，姚

勁波則建議邀請美團高級副總裁王莆中，但王莆中表示「老闆不去不敢去」，因此會面最終未能

成行。



劉強東對內媒記者說，自己認為民營企業要簡單實在點見面聊聊，所有企業該競爭競爭，靠

戰略、靠商業模式，靠價值創造和信譽最終贏得消費者。「我們不應該變成仇人，不要把正常的

商業競爭變成個人恩怨，沒有必要。興哥我很尊重，莆中我也很贊賞。」



劉強東又透露，後續將公布全新的酒店發展計劃。不希望把酒店再拉進價格戰，讓酒店從業

者將價格進一步降低，最後「捲」到服務品質下降，利潤空間受到擠壓，整個生態受到破壞。

