小鵬匯天飛行器長春航展表演墜落起火，小鵬回應：飛行間距不足…

《經濟通通訊社１７日專訊》９月１６日下午，長春航展期間，小鵬匯天的一架電動垂直起

降飛行器（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｖｅｒｔｉｃａｌ Ｔａｋｅ－ｏｆｆ ａｎｄ

Ｌａｎｄｉｎｇ，下稱ｅＶＴＯＬ）在飛行表演時墜落起火。小鵬匯天是小鵬汽車

（０９８６８）的ｅＶＴＯＬ研發主體。



據《財新》報道，網上視頻顯示，墜毀ｅＶＴＯＬ劇烈燃燒伴隨滾滾濃煙，地面出動兩部消

防車，消防人員正試圖遠距離撲滅火情。有現場觀眾目睹了墜機過程，稱「當時兩架ｅＶＴＯＬ

正在空中懸停，其中一台突然垂直掉下來，像是突然失去了動力。」據他估計，當時兩架懸停

ｅＶＴＯＬ距離地面高度大致在１００米左右。



小鵬匯天針對事故通報稱，長春航展預演結束後，參與雙機編隊演練的兩架飛行器因飛行間

距不足發生接觸，其中一架飛行器正常降落，另一架飛行器在著陸時機身受損起火。



＊現場人員安全，當日氣象台發大風預警＊



小鵬匯天的ｅＶＴＯＬ可以實現無人駕駛，也可以由飛行員操控。當天飛行由飛行員駕駛完

成。小鵬匯天稱，現場人員安全，具體原因正在進一步調查中。



上述目擊者告訴《財新》，事發時機場有大風，武裝直升機飛行表演因此取消。「沒想到小

鵬匯天的飛機會去飛。」他說。長春氣象台在９月１６日８時發布大風藍色預警信號。氣象部門

稱，未來２４小時內，該市有五到六級西北風，瞬時風力可達七到八級。



此次墜落的飛行器是小鵬匯天明星產品「陸地航母」的飛行體部分。陸地航母的售價約為

２００萬元人民幣，由一台增程式混動皮卡和一架多旋翼ｅＶＴＯＬ組合而成。小鵬匯天稱，計

劃在２０２６年量產交付陸地航母，目前已經收到數千份訂單。交付前，小鵬匯天ｅＶＴＯＬ還

需要獲得適航認證。據了解，小鵬匯天仍在推進陸地航母ｅＶＴＯＬ飛行體的適航認證工作。

（ｒｙ）

