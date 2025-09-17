  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

17/09/2025 08:44

小鵬匯天飛行器長春航展表演墜落起火，小鵬回應：飛行間距不足…

　　《經濟通通訊社１７日專訊》９月１６日下午，長春航展期間，小鵬匯天的一架電動垂直起
降飛行器（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ｔａｋｅ－ｏｆｆ　ａｎｄ　
Ｌａｎｄｉｎｇ，下稱ｅＶＴＯＬ）在飛行表演時墜落起火。小鵬匯天是小鵬汽車
（０９８６８）的ｅＶＴＯＬ研發主體。
　
　　據《財新》報道，網上視頻顯示，墜毀ｅＶＴＯＬ劇烈燃燒伴隨滾滾濃煙，地面出動兩部消
防車，消防人員正試圖遠距離撲滅火情。有現場觀眾目睹了墜機過程，稱「當時兩架ｅＶＴＯＬ
正在空中懸停，其中一台突然垂直掉下來，像是突然失去了動力。」據他估計，當時兩架懸停
ｅＶＴＯＬ距離地面高度大致在１００米左右。
　
　　小鵬匯天針對事故通報稱，長春航展預演結束後，參與雙機編隊演練的兩架飛行器因飛行間
距不足發生接觸，其中一架飛行器正常降落，另一架飛行器在著陸時機身受損起火。
　
＊現場人員安全，當日氣象台發大風預警＊
　
　　小鵬匯天的ｅＶＴＯＬ可以實現無人駕駛，也可以由飛行員操控。當天飛行由飛行員駕駛完
成。小鵬匯天稱，現場人員安全，具體原因正在進一步調查中。
　
　　上述目擊者告訴《財新》，事發時機場有大風，武裝直升機飛行表演因此取消。「沒想到小
鵬匯天的飛機會去飛。」他說。長春氣象台在９月１６日８時發布大風藍色預警信號。氣象部門
稱，未來２４小時內，該市有五到六級西北風，瞬時風力可達七到八級。
　
　　此次墜落的飛行器是小鵬匯天明星產品「陸地航母」的飛行體部分。陸地航母的售價約為
２００萬元人民幣，由一台增程式混動皮卡和一架多旋翼ｅＶＴＯＬ組合而成。小鵬匯天稱，計
劃在２０２６年量產交付陸地航母，目前已經收到數千份訂單。交付前，小鵬匯天ｅＶＴＯＬ還
需要獲得適航認證。據了解，小鵬匯天仍在推進陸地航母ｅＶＴＯＬ飛行體的適航認證工作。
（ｒｙ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中美元首通話將決定TikTok的命運

16/09/2025 15:42

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處