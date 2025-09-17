《中國要聞》匹克董事長否認「全員降薪」：僅針對負能量、高薪…

《經濟通通訊社１７日專訊》內地體育用品企業匹克近日被曝「全員降薪」，網傳員工將按

檔位降薪１０％到３０％，直營銷售體系甚至腰斬５０％，績效獎金也被取消。據內媒《藍鯨新

聞》報道，多位匹克在職員工證實降薪基本屬實，總部員工工資在５０００－１００００元（人

民幣．下同）之間的降薪１０％，工資在１００００－２００００元之間的降薪２０％，工資

２００００元以上的降薪３０％；直營分公司辦公室職員降薪５０％，終端店舖員工未調整。



另據《界面新聞》報道，匹克今日召開內部高管會議。會上董事長許景南表示，匹克並非全

員降薪，「是針對負能量的、高薪的這兩部分」，而且整體降薪幅度不到１０％，最低工資保障

為３０００元，績效獎金制度仍將保留。



許景南還在會上披露，匹克內銷直營板塊自年初以來持續虧損，僅１至７月就累計虧損逾

１﹒３億元，期間不得不轉手３家分公司，而這也是此次調薪的關鍵原因。與此同時，今年首８

月，匹克外銷業務累計增長２０餘萬雙，整體保持穩定。許景南稱，公司正在制定十年規劃，目

標是「外銷突破百億元、內銷達到兩百億元」，並強調「打造中國人的國際品牌」仍是核心戰略

。（ｗｎ、ｓｌ）

